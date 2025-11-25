Bên trong lớp học sơ cấp cứu cho người dân tại TPHCM

Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đang đẩy mạnh các lớp huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người dân trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp thường gặp trong đời sống hàng ngày.

Theo BSCK1 Khuất Hoàng Sơn, Phó trưởng khoa Cấp cứu ngoài bệnh viện, người phụ trách các lớp học. "Chỉ cần người xung quanh biết cách nhận diện tình huống, bình tĩnh làm đúng những bước căn bản, nạn nhân có thể gia tăng cơ hội sống cao hơn nhiều lần”.

Mỗi tháng, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tổ chức các lớp học kéo dài khoảng 4 giờ, tập trung vào các kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản như hồi sức tim phổi (CPR), băng bó vết thương và xử lý hóc dị vật.

Mỗi lớp học có từ 30-40 học viên, được chia thành các nhóm nhỏ để thực hành trên mô hình và người thật. Các kỹ năng được hướng dẫn bao gồm hồi sức tim phổi, sơ cứu hóc dị vật, băng bó vết thương tạm thời và cố định gãy xương.

Học viên thực hành ép tim và hà hơi thổi ngạt trên mô hình có kết nối phần mềm đánh giá, giúp họ nắm vững kỹ thuật trong thời gian thực.

Bác sĩ Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sơ cứu kịp thời: “Thời điểm vàng để cứu người ngưng tim - ngưng thở chỉ kéo dài dưới 4-5 phút. Nếu người xung quanh không biết sơ cứu, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí tử vong”.

Học viên cũng được hướng dẫn cách xử lý các chấn thương như gãy xương tay, chân. Việc cố định tạm thời đúng cách bằng nẹp chuyên dụng hoặc vật liệu sẵn có giúp giảm đau, hạn chế tổn thương và ngăn ngừa tình trạng nặng hơn trong khi chờ lực lượng y tế.

Trong trường hợp không có thiết bị chuyên dụng, người sơ cứu có thể tận dụng các vật dụng như bìa cứng, thanh gỗ, dù xếp hoặc áo khoác cuộn tròn để làm nẹp, đảm bảo cố định chắc chắn và không làm thay đổi tư thế ban đầu của các bộ phận bị thương.

Thịnh (19 tuổi, TPHCM), một huấn luyện viên thể hình, cho biết anh buộc phải có chứng chỉ sơ cấp cứu do số ca đột quỵ, ngưng tim trong phòng tập ngày càng tăng.

"Kể cả không bắt buộc, tôi nghĩ mọi người cũng nên đăng ký tham gia lớp học để được trang bị những kỹ năng sơ cứu cơ bản mà ai cũng cần có, phòng các sự cố xảy ra trong đời sống hàng ngày", Thịnh chia sẻ.

Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động (AED), thiết bị ngày càng phổ biến tại các nơi công cộng. Máy AED có khả năng tự động phân tích nhịp tim và chỉ sốc điện khi cần thiết, với hướng dẫn từng bước rõ ràng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đang có kế hoạch mở rộng tần suất các lớp đào tạo và phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các lớp nội bộ. Mục tiêu là trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho nhiều người hơn trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân trong các tình huống khẩn cấp.