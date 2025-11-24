Nhiều người chết não hiến tạng mang lại 29 cuộc đời mới

Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Đây là những ngày tháng không thể quên của bệnh viện".

Mới đây, ngày 22/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não. Đây là ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ hai trong tháng 11 tại bệnh viện.

Với ca lấy ghép từ người hiến chết não lần này, bệnh viện đã tổ chức lấy: tim, 2 thận, một phần gan (chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân), 2 giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép và điều phối tạng phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ê-kíp ghép tim cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Với 2 bệnh nhân ghép gan, một nam quân nhân được ghép thùy gan phải tại bệnh viện, còn thùy gan trái được chuyển tới Bệnh viện Vinmec để ghép cho bé 1 tuổi.

Người hiến chết não là nam bệnh nhân 42 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não lớn. Sau khi nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng để cứu 6 người bệnh đang chờ cơ hội sống.

Các bác sĩ cúi đầu tri ân người chết não hiến tạng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đúng 13h45 ngày 22/11, các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bắt đầu tiến hành ca lấy ghép đa tạng. 5 phòng mổ được kích hoạt đồng thời.

PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đối với các trường hợp hiến đa mô tạng, yếu tố thời gian vô cùng quan trọng.

Với tạng tim, thời gian thiếu máu lạnh tốt nhất khoảng dưới 4 giờ, còn thời gian thiếu máu lạnh của gan hiến khoảng 6-8 giờ. Vì vậy, tất cả các khâu được chuẩn bị tích cực, thực hiện khẩn trương, tốt nhất.

Với ca ghép gan, các bác sĩ thực hiện kỹ thuật chia gan trong bụng để tiến hành ghép cho 2 bệnh nhân. Đây là ca thứ 9 Bệnh viện thực hiện kỹ thuật này.

Còn đối với ca ghép tim, Bệnh viện tiến hành ghép cho nam bệnh nhân 68 tuổi, được chẩn đoán suy tim giai đoạn III, phân suất tống máu giảm nặng. 17h28 chiều cùng ngày, nhịp tim đập đầu tiên hiện trên màn hình monitor.

Sau ghép, bệnh nhân ghép gan tỉnh táo, được rút nội khí quản ngay tại phòng mổ; bệnh nhân ghép tim với huyết động ổn định; 2 ca ghép thận ổn định, nước tiểu trong, tốc độ dòng tiểu tốt. Các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Như vậy, 2 tuần liên tiếp trong tháng 11, Bệnh viện đã hồi sinh sự sống cho 29 người bệnh, mang lại ánh sáng, niềm tin và tương lai mới cho người bệnh và gia đình người bệnh.