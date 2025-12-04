Hành trình chạy ghe đi sinh lúc 2h sáng và ca mổ cứu mẹ con tại Cần Giờ

Bên trong phòng hậu phẫu của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ (TPHCM), vợ chồng anh Trương Thành Đô hạnh phúc chào đón thành viên thứ tư của gia đình.

Đêm trước đó, vợ anh Đô bất ngờ chuyển dạ dữ dội lúc 2h sáng dù dự sinh còn gần 3 tuần. Tại thời điểm ấy, tàu di chuyển từ đảo Thiềng Liềng (xã đảo Thạnh An) còn chưa chạy, anh phải thuê vỏ lãi (ghe nhỏ - PV) chở vợ để vào Cần Giờ đi đẻ.

Vợ chồng anh nhập viện lúc 4h25.

Theo BSCK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thai phụ mang thai lần 2, chuyển dạ nhanh, trước đây sinh mổ, có nguy cơ rách vết mổ cũ, dễ vỡ tử cung.

“Nếu cố chạy lên thành phố hoặc trung tâm y tế huyện, thời gian di chuyển kéo dài từ 30 phút đến vài tiếng, nguy cơ mất cả mẹ lẫn con là rất lớn. Hiện, sức khỏe của cả hai mẹ con đều đã ổn định”, bác sĩ Bảo Anh nhận định.

Thiềng Liềng là một ấp đảo hoang sơ thuộc xã Thạnh An, TPHCM cách trung tâm TP khoảng 70km và chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy.

Nhờ vào các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, con trai anh Đô chào đời an toàn.

Không chỉ vợ chồng anh Đô, vợ chồng chị Trương Thị Thanh Nga (31 tuổi) cũng đón con trai ở tuần thai 38 tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2.

Trong lúc về Cần Giờ nghỉ dưỡng, hai vợ chồng đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ báo tin thai có dấu hiệu chậm phát triển, cần kích sinh.

“Trước đó, chúng tôi theo dõi thai kỳ và dự định sẽ sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ ở trung tâm thành phố. Nhưng xảy ra sự cố và được bác sĩ tư vấn, tôi quyết định sinh luôn ở Cần Giờ, điều kiện cơ sở vật chất không thua kém bệnh viện ở trung tâm, lại được chuyên gia đỡ đẻ nên tôi cũng yên tâm”, anh Nam (chồng chị Nga) bộc bạch.

Bên trong phòng mổ, lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ gây tê ngoài màng cứng, chăm sóc sơ sinh, hồi sức cấp cứu sẵn sàng công việc.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được trang bị các thiết bị hiện đại, không thua kém cơ sở chính. Hệ thống cảnh quan, bảng biểu, ánh sáng, phòng khám - phòng mổ, hệ thống CNTT để kết nối BHYT... cũng được các bệnh viện liên kết hoàn thiện để triển khai đầy đủ danh mục kỹ thuật.

Ca mổ bắt con của chị Trương Thị Thanh Nga được bác sĩ Bảo Anh - Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cùng ekip trực tiếp thực hiện.

Sau khoảng 20 phút, bé trai nặng 2,7kg, chào đời khỏe mạnh, hồng hào trong niềm vui mừng và hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ.

Tại các đảo thuộc huyện Cần Giờ cũ, người dân hầu như di chuyển bằng tàu, ghe trong thời gian dài nên rất khó có điều kiện chăm sóc sức khỏe đầy đủ như khám thai định kỳ. Việc đi sinh bằng ghe, tàu cũng rất nguy hiểm.

Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đánh giá, việc Sở Y tế TPHCM đưa vào hoạt động một bệnh viện theo mô hình đa khoa liên kết tại vùng sâu vùng xa như Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bên cạnh phục vụ khách du lịch, điều quan trọng nhất là bệnh viện phục vụ người dân vùng sâu vùng xa, giúp họ có điều kiện được tiếp cận với y tế chất lượng cao từ các bệnh viện tuyến cuối ngay tại địa phương.

Bên ngoài phòng khám Sản phụ khoa, chị Cẩm Loan mang bụng bầu 9 tháng cùng chồng đi khám để chuẩn bị cho ca sinh sắp tới. Trước đây, vợ chồng chị sống tại quê chồng Tiền Giang và dự định sinh con tại đó. Nhưng đến những tháng gần cuối, anh chị biết tin Bệnh viện Từ Dũ mở cơ sở 2 tại Cần Giờ nên quyết định sinh con luôn tại đây.

“Vợ tôi sinh hai bé đầu tôi ở quê. Lần này, nghe tin Bệnh viện Từ Dũ mở cơ sở 2 ngay tại Cần Giờ, gần nhà hơn nên vợ chồng quyết định chọn sinh ở đây để mẹ con được chăm sóc chu đáo”, anh Hòa - chồng chị chia sẻ.

Ngày 2/12 vừa qua, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động tại Cần Giờ. Bệnh viện hoạt động theo mô hình đa khoa, liên kết với 8 bệnh viện tuyến cuối khác.

Trong 3 tuần vận hành thử và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bệnh viện đã khám 4.215 trường hợp, siêu âm 536 trường hợp, chụp X-quang cho hơn 300 ca, xét nghiệm máu hơn 410 trường hợp và cấp cứu hơn 360 ca. Đặc biệt, số ca chuyển viện cấp cứu giảm từ trung bình 40 ca/ngày xuống còn 3 ca/ngày.