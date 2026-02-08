Ca tử vong do virus Nipah tại Bangladesh liên quan đến thói quen hàng ngày

Theo thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố 7/2, bệnh nhân trong độ tuổi từ 40 đến 50, bắt đầu xuất hiện triệu chứng từ 21/1 với các biểu hiện sốt và đau đầu. Tình trạng sức khỏe sau đó diễn tiến nhanh chóng và nặng dần với dấu hiệu tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật.

Người này qua đời sau khoảng 1 tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng. Kết quả xét nghiệm được công bố sau khi bệnh nhân tử vong xác nhận dương tính với virus Nipah.

Điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân không có tiền sử đi lại hoặc du lịch nước ngoài trước khi mắc bệnh. Tuy nhiên, người này có thói quen uống mật cây chà là tươi.

Đây là tập quán phổ biến tại một số khu vực ở Bangladesh và cũng được xác định là con đường lây truyền chính của virus Nipah, do nhựa cây hoặc thực phẩm bị nhiễm chất thải của dơi ăn quả mang mầm bệnh.

Bệnh nhân nhiễm virus Nipah được chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU) tại Ấn Độ trong đợt dịch năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Cơ quan y tế địa phương đang giám sát chặt chẽ 35 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân. Toàn bộ các mẫu xét nghiệm của nhóm này đều cho kết quả âm tính và đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Virus Nipah lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, đặc biệt thông qua thực phẩm hoặc các sản phẩm bị nhiễm virus từ dơi ăn quả, như trái cây hay nhựa cây chà là. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao, có thể lên tới 75%.

Sau khi các ca bệnh được ghi nhận tại Bangladesh và Ấn Độ, nhiều quốc gia châu Á, gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Pakistan, đã tăng cường giám sát y tế tại các sân bay quốc tế, trong đó có biện pháp kiểm tra thân nhiệt hành khách. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan quốc tế của virus Nipah hiện ở mức thấp và không khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại hay thương mại.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bangladesh đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do virus Nipah được xác nhận bằng xét nghiệm. Hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vaccine được cấp phép phòng bệnh này.