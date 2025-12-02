Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Người dân sẽ đi metro về Cần Giờ chữa bệnh lão khoa

Ngày 2/12, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức khánh thành tại xã Cần Giờ, TPHCM. Với quy mô 300 giường, 4 tổ hợp cận lâm sàng và đầy đủ khoa phòng chức năng, bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân vùng biển và du khách ngay tại địa phương.

Là đơn vị đầu tiên hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tuyến cuối, bệnh viện thiết lập mạng lưới liên kết chuyên môn với 8 bệnh viện tuyến cuối của TPHCM bao gồm Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện Y học cổ truyền.

Trong đó, Bệnh viện Từ Dũ chịu trách nhiệm điều hành, đồng thời hỗ trợ phát triển chuyên khoa Sản phụ khoa tại cơ sở 2.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chịu trách nhiệm phối hợp vận hành khoa Nhi, thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em từ sơ sinh đến vị thành niên.

Các bệnh viện Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt và Da liễu phối hợp vận hành Liên chuyên khoa phụ trách chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến tai, mũi, họng; các vấn đề răng miệng và hàm mặt; bệnh lý về mắt; cùng các bệnh da liễu và thủ thuật thẩm mỹ da.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh phụ trách phối hợp vận hành các đơn vị gồm khoa Cấp cứu, Nội tổng quát, Ngoại tổng quát và đơn vị Thận nhân tạo.

Bệnh viện Y học cổ truyền cùng Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp đảm nhiệm vận hành Liên chuyên khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Sau hơn một năm triển khai thần tốc, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức được cấp phép hoạt động vào ngày 7/11 vừa qua. Chỉ trong 3 tuần vận hành thử và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bệnh viện đã khám 4.215 trường hợp, siêu âm 536 trường hợp, chụp X-quang cho hơn 300 ca, xét nghiệm máu hơn 410 trường hợp và cấp cứu hơn 360 ca.

Theo BSCK2 Đoàn Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, trong 3 tuần vừa qua, hoạt động chuyên môn của bệnh viện tăng mạnh, tối thiểu 150%. Đặc biệt, số ca chuyển viện cấp cứu giảm từ trung bình 40 ca/ngày xuống còn 3 ca/ngày.

Ông Hải nhấn mạnh, việc xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở 2 của bệnh viện tại Cần Giờ là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TPHCM, của Sở Y tế và sự đồng lòng của 9 bệnh viện và toàn thể nhân viên, cùng sự ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao nỗ lực của Sở Y tế TPHCM, và các đơn vị liên quan. Ông cũng đề nghị triển khai khám chữa bệnh lão khoa thí điểm ở khu vực Cần Giờ.

Tiếp nhận đề nghị của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, thẩm định và thảo luận để phát triển mô hình liên kết thời gian tới, đặc biệt lão khoa, “hướng tới tương lai người dân thành phố sẽ đi metro về Cần Giờ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở khu vực xa trung tâm thành phố như Cần Giờ là một hướng đi đột phá, đặc biệt trong bối cảnh sau đại dịch, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ở ngoại thành tăng cao.

“Chưa tới một năm, các bệnh viện đã phối hợp triển khai Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 với đầy đủ chuyên khoa, hoạt động bài bản, mà không cần đầu tư từ ngân sách thành phố. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của hệ thống các bệnh viện công lập”, Giám đốc Sở Y tế phát biểu.

Trong tương lai, thành phố rất cần những “mô hình điểm” tương tự Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các khu vực như Bà Rịa - Vũng Tàu cũ hay Bình Dương cũ.