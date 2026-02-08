Bắt nhóm chuyên trộm mèo ở TPHCM

Ngày 8/2, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM, cho biết, đơn vị triệt phá một nhóm đối tượng chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên chạy xe gắn máy mang theo súng bắn điện, chĩa, bẫy, dây, túi, mồi nhử, để trộm cắp mèo của người dân.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra hành chính căn nhà trên địa bàn, phát hiện 6 đối tượng gồm: Đỗ Trung Phát (SN 2005), Đỗ Quốc Bình (SN 2006), Đỗ Nguyễn Anh Quân (SN 2005), Nguyễn Thành Đạt (SN 2006), Nguyễn Chánh Tín (SN 2004) cùng thường trú xã Đông Thạnh, và Trịnh Quốc Huy (SN 2006, thường trú phường Đông Hưng Thuận) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp mèo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy 18 con mèo cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bẫy, bắt trộm mèo và bình xịt hơi cay các loại.

Bẫy của các đối tượng dùng để bắt mèo (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Đỗ Trung Phát khai các đối tượng thường tụ tập ở nhà anh ta, rồi chuẩn bị đồ nghề, chiên cá để cột vào bẫy.

Đến khoảng 0h, các đối tượng bắt đầu chia thành nhiều nhóm để đi săn bắt mèo, sau đó bán lại cho Mai Quý Nhẫn (SN 1957, ngụ phường Hiệp Bình) với giá 90.000 đồng/ký.

Tiếp tục truy xét, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm các đối tượng Mai Quý Nhẫn, Nguyễn Gia Khánh (SN 2006), Huỳnh Văn Sang (SN 1995) cùng ngụ xã Đông Thạnh, để điều tra, làm rõ.

Người dân vui mừng khi nhận được mèo (Ảnh: Công an cung cấp).

Đồng thời, Công an xã Đông Thạnh đã đăng tải hình ảnh chi tiết từng con mèo lên mạng xã hội để người dân nhận diện. Sau đó, có 10 người dân bị mất trộm mèo đến Công an xã Đông Thạnh nhận dạng thành công và đã được trao trả lại thú cưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an xã Đông Thạnh đang tiếp tục truy tìm đối tượng Bùi Văn Dương (SN 2006, ngụ xã Đông Thạnh). Nhà chức trách kêu gọi Dương ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.