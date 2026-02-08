Tổng Bí thư: Kiều bào chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Chiều 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Cùng dự buổi tiếp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Trợ lý Tổng Bí thư Tô Ân Xô, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên.

Trong tiết trời Xuân ấm áp, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ và hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Đoàn kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.

Qua bà con, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài - những người con ở phương xa nhưng luôn hướng về Tổ quốc, đất nước với tình cảm sâu nặng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước rất cao.

Tổng Bí thư nói, năm 2025 là năm có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp của 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Chúng ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại hội nhập quốc tế cũng đạt được nhiều dấu ấn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động phát triển của Việt Nam, thể hiện rõ nét qua quá trình đổi mới thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và tái cấu trúc không gian phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “ý Đảng lòng dân”, cho sự kết gắn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, lại có được sự đồng thuận và được củng cố vững chắc như hiện nay.

Hình ảnh những đại diện ưu tú người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia Khối diễu hành kiều bào vào ngày 30/4 ngay ở Dinh Độc Lập và trên quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9 vừa qua là minh chứng sinh động cho chân lý “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, tất cả người Việt đều là con Rồng, cháu Tiên.

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, đồng thời không ngừng hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước.

Trong chuyến công tác và gặp gỡ bà con tại nhiều quốc gia, Tổng Bí thư cảm nhận được niềm tự hào, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà con ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế và uy tín ở sở tại, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc với lòng mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhiều ý kiến tâm huyết của bà con đã được lắng nghe, tiếp thu trong quá trình hoạch định, hoàn thiện các chính sách của đất nước, đặc biệt là các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mà mới đây nhất là những điều chỉnh trong Luật quốc tịch, ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Bên cạnh đó, nhiều trí thức, nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nhân kiều bào đã có những đóng góp quan trọng trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, đầu tư, thương mại, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước...

Nhiều thầy cô vẫn bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt cho các thế hệ trẻ sinh ra nước ngoài, duy trì sợi dây gắn kết với cội nguồn. Bà con cũng luôn luôn chia sẻ, hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn...

“Nghĩa dân tộc, tình đồng bào đó rất sâu đậm. Đảng, Nhà nước luôn luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của bà con đối với Tổ quốc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy và ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

Nhân dịp đầu năm mới, Tổng Bí thư mong muốn, bà con ta ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh; luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước…

Toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ được nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đảng, Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp cho đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Xuân Quê hương không chỉ là dịp sum vầy, đoàn tụ mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam dù ở đâu cũng nhìn về tương lai của đất nước với niềm tin và trách nhiệm.

Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, cũng đang chuyển mình mạnh mẽ để xứng đáng là trung tâm phát triển, là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Tổng Bí thư mong rằng nhân dịp này, bà con sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè, người thân, đồng thời không chỉ chứng kiến mà còn chung tay góp sức cho sự đổi thay về diện mạo, tinh thần và những sự phát triển mới của Thủ đô, đất nước và ngay chính quê hương mình.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, với tình cảm chân thành nhất, Tổng Bí thư chúc bà con cùng gia đình và toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công; chúc cho tình cảm gắn bó giữa đồng bào trong và ngoài nước ngày càng bền chặt, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” diễn ra từ ngày 6 đến 9/2 (tức ngày 19-22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội và kết nối Ninh Bình.

Đây là một sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và luôn được bà con kiều bào chờ đón mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên của đất nước.

Theo chương trình, vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai Xuân trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự.