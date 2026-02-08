Bệnh viện tổ chức Xuân yêu thương, đêm nhạc cho bệnh nhân dịp Tết

Hơn 1.300 bệnh nhi ăn Tết tại viện

Ngày 7/2, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" với Phiên chợ 0 đồng, mang không khí Tết và những phần quà ý nghĩa đến các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

TS Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, phiên chợ 0 đồng được bố trí 48 gian hàng, gồm các mặt hàng quen thuộc ngày Tết như bánh kẹo, bánh chưng, sách, tò he, chữ thư pháp, chăn ấm, đồ chơi…

Các em bé nhận nhiều phần quà tại phiên chợ 0 đồng do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức (Ảnh: Dung Dung).

Mỗi em bé đến phiên chợ 0 đồng đều được nhận các phần quà miễn phí. "Chúng tôi tạo nên nhiều "góc Tết" trong khuôn viên bệnh viện. Ngoài chương trình "Xuân yêu thương" với nhiều hoạt động nghệ thuật, chợ phiên 0 đồng, ở mỗi khoa phòng trong bệnh viện cũng trang hoàng các góc Tết, để những em bé nằm điều trị tại đây cảm nhận không khí Tết", TS Hoàng Minh Phương cho biết.

Các bệnh nhi háo hức với chương trình "Xuân yêu thương" (Ảnh: Dung Dung).

Trong chương trình "Xuân yêu thương", đã có hơn 2.000 phần quà được trao tận tay các gia đình bệnh nhi, không chỉ góp phần san sẻ khó khăn về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình điều trị dài ngày.

TS Hoàng Minh Phương thông tin thêm, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón 4.000-5.000 ca ngoại trú, hơn 2.000 ca nội trú. Trong dịp Tết, bệnh viện sẽ sàng lọc kỹ, những bệnh nhi ổn định sẽ được xuất viện về đón Tết cùng gia đình. Ước tính, dịp Tết có 1.300-1.500 bệnh nhi nội trú.

Trong dịp Tết, sẽ có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện tại đơn vị, khoa phòng như hỗ trợ kinh phí cho trẻ nằm viện, trao lì xì, trao quà.

Dịp Tết, bệnh viện cũng đảm bảo các suất ăn thiện nguyện cung cấp miễn phí tới bệnh nhi nằm viện.

Đêm nhạc dành cho người bệnh, quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo

Trước đó, tại Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra một chương trình nghệ thuật thiện nguyện đầy cảm xúc - đêm nhạc đặc biệt mang tên “Blouse trắng - Trái tim hồng”.

Đêm nhạc được tổ chức ngay tại bệnh viện, ngoài các ca sĩ tên tuổi, nhiều tiết mục cũng được các nghệ sĩ không chuyên, những y, bác sĩ mặc áo blouse trắng đóng góp.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cùng nhiều y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tham gia đêm nhạc (Ảnh: Thế Anh).

Đặc biệt, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng xuất hiện với vai trò như một ca sĩ, cùng các cán bộ nhân viên bệnh viện góp phần làm nên thành công của đêm nhạc.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đêm nhạc được tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện có thêm điều kiện đón Tết, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm nghị lực để họ vững tin vượt qua bệnh tật.

Bệnh nhân hào hứng trong đêm nhạc (Ảnh: Thế Anh).

“Y học không chỉ là khoa học, kỹ thuật hay phác đồ điều trị; y học trước hết là sự thấu cảm, là tinh thần nhân ái và sự đồng hành bền bỉ cùng người bệnh”. Đêm nhạc “Blouse trắng - Trái tim hồng” không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà còn là không gian sẻ chia, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Các nghệ sĩ, y bác sĩ cùng hòa vang trong một ca khúc (Ảnh: Thế Anh).

Không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần, đêm nhạc còn mang ý nghĩa nhân văn thiết thực khi gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người phải điều trị dài ngày, đón Tết xa gia đình. “Mỗi tấm vé, mỗi sự ủng hộ đều là nguồn động viên quý giá, giúp người bệnh thêm nghị lực, thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật”, PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Tại chương trình, 100 suất quà đã được trao tận tay các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.