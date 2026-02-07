Đang gội đầu được mời “làm đẹp cấp tốc” đón Tết, thiếu nữ hỏng mặt

Chỉ trong một buổi tối đi gội đầu, cô gái trẻ ở Hà Nội không ngờ lại phải nhận làn da bỏng rát, đỏ rực, bong tróc như bị cháy nắng nặng. Lời mời “làm đẹp đón Tết” tưởng như vô hại đã biến thành cơn ác mộng chỉ sau vài giờ.

Trường hợp này vừa được ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, tiếp nhận và điều trị. Theo bác sĩ, đây là một trong nhiều ca tổn thương da nghiêm trọng do các dịch vụ làm đẹp “tiện tay” xuất hiện dày đặc vào dịp cận Tết.

Hỏng mặt vì làm đẹp cấp tốc ở quán gội đầu

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Theo lời kể của bệnh nhân, tối hôm đó cô đến một tiệm gội đầu để thư giãn. Trong lúc massage, nhân viên gợi ý thêm gói “làm đẹp cấp tốc” với lời cam kết giúp da sáng mịn, căng bóng để kịp đón Tết.

Tin tưởng vì nghĩ chỉ là dịch vụ chăm sóc da thông thường, cô đồng ý thực hiện liệu trình peel da (lột da hóa học) ngay tại tiệm.

“Buổi tối vừa làm xong, tôi thấy mặt nóng ran, đỏ rực và căng rát. Nhân viên trấn an rằng đây là phản ứng bình thường, bảo em đợi sáng hôm sau da sẽ dịu lại”, cô gái kể với bác sĩ.

Nhưng trái với lời hứa, cảm giác bỏng rát không hề giảm. Đêm đó, da bệnh nhân bắt đầu bong tróc, khô căng, đau như bị bỏng nắng nặng. Sáng hôm sau, vùng má và cằm đỏ bừng, sần sùi, từng mảng da bong vảy rõ rệt.

Lo sợ, bệnh nhân ngừng toàn bộ mỹ phẩm đang dùng và đi khám.

Làn da đỏ rực, bong vảy lan tỏa

Qua thăm khám, vùng da má và cằm của bệnh nhân có biểu hiện đỏ da lan tỏa (ban đỏ), khô, bong vảy dày và tăng cảm giác đau rát khi chạm vào.

BS Thành chẩn đoán đây là tình trạng viêm da kích ứng cấp tính do tổn thương hàng rào bảo vệ da (skin barrier) sau khi sử dụng hoạt chất peel không phù hợp hoặc nồng độ quá cao, vượt mức chịu đựng của da.

"Đây là phản ứng viêm cấp tính do da bị tổn thương quá mức, không phải là quá trình đào thải độc tố hay đẩy mụn như một số cơ sở không chuyên quảng cáo để trấn an khách hàng", BS Thành nhấn mạnh.

Theo ông, thời điểm cận Tết, trong quá trình khám bệnh, bác sĩ tiếp nhận rất nhiều trường hợp tương tự. Không ít người chỉ đi gội đầu, làm tóc, massage, rồi được gợi ý thêm các dịch vụ peel, lăn kim, bôi acid mà không hề được đánh giá tình trạng da.

BS Thành cho biết, peel da là một thủ thuật y khoa có tác động trực tiếp lên cấu trúc biểu bì da. Nếu thực hiện sai quy trình, bao gồm việc chọn sai loại hoạt chất, sai nồng độ, thời gian lưu trên da không chính xác, hoặc chăm sóc da sau peel không đảm bảo, da có thể phải chịu tổn thương nặng nề..

“Chỉ cần một khâu làm sai, da có thể đỏ rát kéo dài, bong tróc, nhạy cảm đúng ngay thời điểm người ta muốn đẹp nhất”, bác sĩ cảnh báo.

Khi dung dịch peel tác động quá mức, lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên của da bị phá vỡ, dẫn đến các hệ quả lâm sàng như:

- Bỏng rát: Cảm giác đau, châm chích dai dẳng, đỏ da.

- Mất nước qua da: Bong tróc mạnh, da khô căng, nhạy cảm quá mức với ánh sáng.

Nguy cơ lâu dài có thể dẫn đến viêm da tiếp xúc kích ứng, hoặc nặng hơn là nguy cơ tăng sắc tố sau viêm nếu không được xử trí đúng cách.

Điều đáng lo ngại là nhiều cơ sở không chuyên nghiệp thường trấn an khách hàng sai cách, thậm chí khuyên họ tiếp tục sử dụng các sản phẩm được cho là thải độc, làm tình trạng viêm da trở nên nghiêm trọng hơn.

Ba nguyên tắc “đẹp an toàn” trước Tết

Theo BS Thành, giai đoạn cận Tết là thời điểm làn da dễ “lên tiếng” nhất vì chịu nhiều áp lực từ stress, thức khuya, ăn uống thất thường và tâm lý muốn đẹp nhanh. Đây cũng là lúc các dịch vụ làm đẹp cấp tốc nở rộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dân lựa chọn thiếu thận trọng.

Các thủ thuật có tính xâm lấn như peel da, laser, lăn kim, phi kim, tiêm thẩm mỹ cần được thực hiện tại cơ sở y khoa uy tín, có bác sĩ trực tiếp thăm khám, chỉ định và theo dõi.

Người dân không nên thử dịch vụ mới trong vòng 10-14 ngày trước các sự kiện quan trọng để tránh nguy cơ da chưa kịp phục hồi.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đỏ rát tăng dần, đau như bỏng, sưng, bong tróc mạnh hoặc rỉ dịch, nên dừng ngay các sản phẩm đang dùng và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.