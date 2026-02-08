Nga công bố video quá trình trốn chạy của nghi phạm mưu sát tướng tình báo

Nghi phạm vụ mưu sát tướng Nga (Ảnh: FSB).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 8/2 thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ ám sát hụt Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Nga (GRU).

FSB cho biết nghi phạm nổ súng, được xác định là Lyubomir Korba, 65 tuổi, sinh ra tại miền Tây Ukraine và hiện là công dân Nga. Korba bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền UAE và được bàn giao cho Nga.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, Korba đến Moscow vào cuối tháng 12 năm ngoái theo chỉ thị của các cơ quan an ninh Ukraine để thực hiện “một vụ tấn công”.

FSB cho biết họ đã xác định được các đồng phạm bị cáo buộc trong vụ tấn công, bao gồm Viktor Vasin, 66 tuổi, công dân Nga, bị bắt tại Moscow, và Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, người được cho là đã trốn sang Ukraine.

Cơ quan này cũng công bố một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tay súng rời khỏi tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công và vứt thứ trông giống một khẩu súng lắp ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt. Một đoạn video khác cho thấy các đặc vụ FSB áp giải một nghi phạm với khuôn mặt bị làm mờ rời khỏi máy bay.

Nga công bố video nghi phạm trốn chạy sau khi mưu sát tướng tình báo (Video: FSB).

Hôm 7/2, Tướng Alekseyev đã bị bắn 3 phát vào lưng bên ngoài nơi ở của ông và được đưa vào bệnh viện. Hiện ông đã qua giai đoạn nguy kịch.

Bất chấp cáo buộc của giới chức Nga, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công.

Ông Alekseyev giữ chức vụ Phó cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Nga (GRU) từ năm 2011. Năm 2017, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.