5 thực phẩm giúp thận lọc và thải độc sẵn có chợ Việt

Thận là một trong những cơ quan làm việc bền bỉ nhất của cơ thể. Mỗi ngày, thận lọc hàng trăm lít máu, loại bỏ chất thải, điều hòa nước, điện giải và góp phần kiểm soát huyết áp.

Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn và thiếu chất xơ có thể khiến hệ thống lọc này phải hoạt động quá tải trong thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, dinh dưỡng được xem là yếu tố nền tảng giúp giảm gánh nặng cho thận. Khi lựa chọn đúng thực phẩm, cơ thể không chỉ hạn chế tích tụ độc tố mà còn tạo điều kiện để tế bào thận duy trì chức năng lọc và thải trừ ổn định.

Theo Nutrients, dưới đây là năm loại thực phẩm được đánh giá là thân thiện với thận, dễ tìm và phù hợp để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ giàu vitamin C, vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa (Ảnh: Getty).

Ớt chuông đỏ là một trong những loại rau củ được đánh giá cao đối với sức khỏe thận. Không giống nhiều loại rau khác, ớt chuông đỏ chứa hàm lượng kali thấp, phù hợp với những người cần kiểm soát khoáng chất này trong khẩu phần.

Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ lại giàu vitamin C, vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các độc tố lưu hành trong máu, yếu tố có thể gây tổn thương mô thận nếu tích tụ kéo dài.

Vị ngọt tự nhiên của ớt chuông đỏ cũng giúp món ăn đậm đà hơn mà không cần thêm nhiều muối. Trong khi đó, tiêu thụ quá nhiều natri là một trong những nguyên nhân khiến thận phải làm việc vất vả hơn và góp phần làm tăng huyết áp.

Tỏi

Tỏi góp phần kiểm soát những yếu tố liên quan chặt chẽ đến bệnh lý thận mạn tính (Ảnh: Getty).

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích đối với chức năng thận. Nhờ khả năng chống viêm, giảm cholesterol và hỗ trợ điều hòa huyết áp, tỏi góp phần kiểm soát những yếu tố liên quan chặt chẽ đến bệnh lý thận mạn tính.

Một điểm đáng chú ý là tỏi giúp tăng hương vị món ăn, từ đó giảm nhu cầu sử dụng muối. Việc cắt giảm natri trong khẩu phần giúp giảm gánh nặng do lượng muối dư thừa, qua đó giảm áp lực lên hệ thống lọc của cơ thể.

Táo

Táo là loại trái cây dễ sử dụng và giàu chất xơ cùng các hợp chất chống viêm. Những thành phần này giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và mức cholesterol, hai yếu tố nguy cơ chính liên quan đến bệnh thận.

Khi đường huyết và mỡ máu được kiểm soát tốt, thận không phải xử lý quá nhiều sản phẩm chuyển hóa độc hại. Chất xơ trong táo còn hỗ trợ hệ tiêu hóa đào thải chất cặn bã, từ đó gián tiếp giảm gánh nặng cho thận.

Táo có thể được dùng như một bữa ăn nhẹ hoặc kết hợp trong salad mà không làm tăng lượng natri hay chất béo trong khẩu phần.

Bắp cải

Bắp cải có thể chế biến linh hoạt từ xào, nấu canh đến salad mà không gây thêm áp lực chuyển hóa cho cơ thể (Ảnh: Getty).

Bắp cải là loại rau có hàm lượng kali thấp, đồng thời cung cấp vitamin K, vitamin C và chất xơ. Sự kết hợp này khiến bắp cải trở thành lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn hỗ trợ thận.

Các chất chống oxy hóa trong bắp cải giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Trong khi đó, chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp quá trình đào thải diễn ra hiệu quả hơn, qua đó gián tiếp hỗ trợ chức năng thận.

Bắp cải có thể chế biến linh hoạt từ xào, nấu canh đến salad mà không gây thêm áp lực chuyển hóa cho cơ thể.

Các loại quả mọng

Quả mọng còn có đặc tính chống viêm và hỗ trợ lưu thông máu, giúp mô thận được nuôi dưỡng tốt hơn (Ảnh: Getty).

Dâu tây, việt quất và nam việt quất là những loại quả giàu chất chống oxy hóa. Các hợp chất này giúp hạn chế tổn thương do oxy hóa, một cơ chế có thể làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Đặc biệt, nam việt quất được biết đến với vai trò ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu nhiễm trùng không được kiểm soát, vi khuẩn có thể lan lên thận và gây ảnh hưởng đến khả năng lọc.

Bên cạnh đó, quả mọng còn có đặc tính chống viêm và hỗ trợ lưu thông máu, giúp mô thận được nuôi dưỡng tốt hơn.