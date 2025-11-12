TPHCM: 8 bệnh viện "bắt tay" vận hành cơ sở y tế đa khoa hạng 1 tại Cần Giờ

Bệnh nhân suy thận được điều trị chạy thận ở Cần Giờ (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo kế hoạch, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ được thành lập trên nền tảng cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ. Đây là một phần quan trọng trong đề án củng cố và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Giai đoạn 2025-2030, cơ sở này sẽ được đầu tư mạnh mẽ để trở thành bệnh viện đa khoa quy mô 300 giường.

Bệnh viện sẽ cung cấp đa dạng các dịch vụ y tế, từ khám chữa bệnh ban đầu, điều trị nội - ngoại trú, chăm sóc sức khỏe sinh sản, đến phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thận nhân tạo, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Đặc biệt, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ được trang bị thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị, nhằm nâng cao chất lượng dân số và dịch vụ y tế.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo người dân Cần Giờ và các khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm thiểu tình trạng chuyển tuyến không cần thiết; đồng thời, bệnh viện cũng sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho du khách và lực lượng lao động tại các dự án trọng điểm khu vực ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch y tế tại Cần Giờ trong tương lai.

Ngoài ra, cơ sở này còn là điểm thực hành đào tạo cho sinh viên y khoa, nơi chuyển giao kỹ thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ trực thuộc Bệnh viện Từ Dũ, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp từ bệnh viện mẹ. Dự kiến tổng số nhân sự là 499 người, bao gồm các khoa chuyên môn, cận lâm sàng và bộ phận quản lý hỗ trợ.

Trong giai đoạn 2025-2030, nguồn nhân lực sẽ được huy động từ Bệnh viện Từ Dũ và 8 bệnh viện đầu ngành của TP.HCM.

Danh sách bao gồm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Da Liễu TPHCM, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Các đơn vị này sẽ cử nhân sự tham gia hỗ trợ chuyên môn, luân phiên ngắn hạn (tối thiểu 1 tháng/đợt), biệt phái (tối thiểu 12 tháng) và hội chẩn từ xa.

Sau năm 2030, bệnh viện sẽ đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp phù hợp dựa trên kết quả đạt được và định hướng phát triển tiếp theo.

Kế hoạch cũng quy định cơ chế tài chính theo hướng tự chủ, hạch toán phụ thuộc Bệnh viện Từ Dũ, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực ven biển, không chỉ đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch y tế tại Cần Giờ.