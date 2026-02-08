Bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy rạng rỡ chụp ảnh Tết, đón tất niên đoàn viên

Sáng 8/2 (tức 21 tháng Chạp), không khí Tết sớm đã tràn ngập tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) với chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" phiên bản đặc biệt, mang đến bữa cơm tất niên ấm cúng và nhiều hoạt động ý nghĩa cho bệnh nhân.

Trong không khí rộn ràng, các bệnh nhân không chỉ được thưởng thức văn nghệ mà còn được các tình nguyện viên gội đầu, cắt tóc miễn phí.

Tiếng cười rộn rã khi họ cùng tham gia các trò chơi, tạm quên đi nỗi đau bệnh tật.

Điểm nhấn của chương trình là bữa cơm tất niên với món thịt kho hột vịt truyền thống, giúp bệnh nhân vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải đón Tết xa quê.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tận tay trao tặng quà Tết cho người bệnh. Ông chia sẻ: "Chính những nụ cười, sự hài lòng của các cô bác bệnh nhân, thân nhân là nguồn động viên để chúng tôi thực hiện chương trình".

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã khai mạc đường hoa xuân dài gần 300m, với quy mô lớn hơn mọi năm, gồm 15 cụm tiểu cảnh do hơn 70 khoa phòng liên kết thực hiện. Đây là một phần trong nỗ lực mang không khí Tết đến gần hơn với bệnh nhân.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: "Là bệnh viện tuyến cuối, nơi đây tiếp nhận những ca bệnh rất nặng và phức tạp. Tết là dịp đoàn viên, nhưng rất nhiều bệnh nhân không thể về nhà, và thân nhân cũng phải ở lại chăm sóc trong nỗi lo âu. Đường hoa, các trò chơi dân gian và lời ca tiếng hát của nghệ sĩ là liều thuốc tinh thần, giúp xua tan đi nỗi đau đớn, lo toan của người bệnh và cả những vất vả của nhân viên y tế".

Nhiều bệnh nhân, dù còn bỡ ngỡ, đã không giấu được niềm vui khi lần đầu khoác lên mình tà áo dài, lưu giữ những khoảnh khắc Tết đáng nhớ.

Dạo bước trên đường hoa, họ còn có thể lựa chọn quà tặng tại gian hàng 0 đồng, tham gia trò chơi bốc thăm may mắn, nặn tò he, chụp ảnh và được viết tặng thư pháp.

Cô Lê Thị Bé Năm (quê An Giang) không giấu được vẻ e thẹn khi đã lâu mới có dịp chụp ảnh cùng chồng. Cô chia sẻ: "Những ngày cận Tết, tôi chưa biết có được xuất viện về quê hay không, nhưng được chụp ảnh, khoác áo dài rực rỡ như thế này, tôi vui lắm".

Cô Thu Hương cũng hào hứng khoe bức ảnh kỷ niệm được chụp trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Khung cảnh bệnh viện trở nên nhộn nhịp, ấm áp với người khoác váy áo rực rỡ chụp ảnh, người dùng điện thoại livestream chia sẻ khoảnh khắc trên mạng xã hội. Ngồi trên xe lăn, nhiều bệnh nhân ánh lên niềm vui trong ánh mắt, tạm xua đi vẻ mỏi mệt vì bệnh tật.

Không khí Tết đã tràn ngập mỗi góc phố, căn nhà và len vào cả các bệnh viện. Sắc xuân hiện diện trong hàng loạt hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhân như lễ hội xuân, đường hoa xuân, chuyến xe 0 đồng… Sự quan tâm sẻ chia này của cộng đồng đã góp phần tiếp sức giúp người bệnh vượt qua nỗi đau, đón một cái Tết ấm áp hơn.