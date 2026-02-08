Báo Malaysia lo ngại tuyển Việt Nam tung ra 5 cầu thủ nhập tịch

“Đội tuyển Việt Nam được cho là sẽ sử dụng thêm 5 cầu thủ nhập tịch mới trước trận đấu then chốt gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào cuối tháng tới”, tờ Stadium Astro mở đầu bài viết.

Báo Malaysia e ngại 7 cầu thủ nhập tịch Việt Nam (Ảnh: Astro).

Theo tờ báo của Malaysia, 5 cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam có thể ra sân là Gustavo, Hendrio Araujo, Patrik Lê Giang, Janclesio Almeida và Geovane Magno. Họ đều nằm trong độ tuổi từ 31 đến 33. Đó chưa kể tới Xuân Son, người đã thi đấu ấn tượng ở AFF Cup 2024, thủ môn Nguyễn Filip và hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant.

Trong số này, ba cầu thủ đã hoàn tất nhập quốc tịch Việt Nam gồm trung vệ Gustavo (lấy tên Đỗ Phi Long), tiền vệ Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) và thủ môn Patrik Lê Giang.

Hai trường hợp còn lại là Geovane Magno và Janclesio Almeida hiện vẫn trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch, dù đã được đề nghị hỗ trợ từ cuối năm 2025.

Rõ ràng, truyền thông Malaysia đang “soi” rất kỹ đội tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu quyết định với đội nhà.

Hendrio mới nhập tịch Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trên trang ASEAN Football, nhiều cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận về 5 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam. Những bình luận tiêu biểu như:

“Có vẻ như đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng”.

“Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ giành vé tham dự Asian Cup”.

“Nếu đội tuyển Việt Nam bổ sung thêm 5 cầu thủ nhập tịch, họ sẽ mạnh mẽ ngang với đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép”.

“Nhìn danh sách này của đội tuyển Việt Nam, nhiều CĐV Malaysia đã cảm thấy áp lực rồi”.

Ở chiều ngược lại, Malaysia chưa chắc có thể tung ra sân 7 cầu thủ nhập tịch gian lận dù được Tòa án trọng tài thể thao (CAS) và FIFA đồng ý cho phép tạm thời ra sân trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng. AFC cảnh báo nếu cố tình sử dụng 7 cầu thủ này, Malaysia có thể nhận án phạt bổ sung từ FIFA.