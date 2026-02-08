Bỉ: Phi công phanh gấp vì cất cánh nhầm đường lăn, hành khách "thót tim"

Sự việc xảy ra tại sân bay Brussels (Bỉ) vào tối 5/2 liên quan tới chuyến bay SK2590 dự kiến tới thành phố Copenhagen (Đan Mạch). Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc Airbus A320neo chở theo 165 hành khách và phi hành đoàn, được phép cất cánh trên đường băng 07L.

Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của hãng Scandinavian Airlines (Ảnh: People).

Đây vốn là một trong những đường băng chính của sân bay. Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì, phi công lại di chuyển sang đường lăn song song. Khi ở trên đường lăn này, máy bay đã bắt đầu quy trình cất cánh. Tuy nhiên đường lăn vốn chỉ được dùng để máy bay di chuyển trên mặt đất, không sử dụng để cất cánh hoặc hạ cánh.

Theo Air Live, máy bay đã đạt tốc độ tối đa khoảng 200km/giờ trước khi đột ngột dừng lại. Phi hành đoàn nhận thấy họ đã đi sắp hết chiều dài mặt đường vì đường lăn vốn ngắn hơn đường băng. Kết quả, máy bay trượt một phần ra khu vực cỏ, hệ thống phanh bị quá nhiệt.

Thông tin từ Aviation Herald cho thấy, phi công trên chuyến bay nhận ra sai sót khi làn đường bắt đầu thu hẹp và kịp dừng máy bay trước một nút giao đường lăn chỉ cách khu bồn chứa nhiên liệu của sân bay một khoảng ngắn.

Sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời ở hiện trường. Hành khách phải rời khỏi máy bay ngay trên đường lăn để nhân viên kỹ thuật kiểm tra hệ thống phanh. Bộ phận này có thể đã chịu nhiệt độ rất cao do cú phanh gấp.

Hành khách sau đó được đưa trở lại nhà ga. Không có thương tích nào được ghi nhận, theo các nguồn tin. Chuyến bay sau đó đã bị hủy.

Anh Simon Berneblad Mandegard, một trong những vị khách có mặt trên chuyến bay, mô tả đây là "khoảnh khắc vô cùng kịch tính".

Vị khách này cho biết, ban đầu khi tất cả vào vị trí, máy bay lăn bánh như bình thường. Tiếp đó máy bay tăng tốc như những lần cất cánh thông thường. Khi đạt tốc độ khá cao, hành khách đều cảm nhận điều gì đó không ổn.

"Phi công đột ngột đạp phanh cực mạnh và toàn bộ khoang hành khách đều cảm nhận rõ lực hãm. Máy bay có cú điều hướng gấp. May mắn mọi người đều an toàn nhưng chắc chắn đây là tình huống căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua trên máy bay", anh Simon nói.

Theo thông tin từ tờ Aerospace Global News, hoạt động tại sân bay Brussels vẫn diễn ra bình thường sau sự cố.

Người phát ngôn của hãng hàng không Scandinavian Airlines cho biết, hiện hãng phối hợp chặt chẽ với cơ quan hàng không Bỉ để xác định nguyên nhân sự việc, đồng thời cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ.

“An toàn là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Hãng đang tiến hành điều tra nội bộ kỹ lưỡng song song với cơ quan chức năng địa phương để làm rõ diễn biến sự việc", đại diện hãng bay nói.

Trong lịch sử ngành hàng không, việc phi công di chuyển nhầm trên đường lăn để cất cánh thay vì đường băng là điều ít khi xảy ra. Đường lăn vốn là tuyến đường được xác định tại sân bay, dùng làm đường di chuyển cho máy bay giữa đường băng, sân đỗ, nhà ga và nhà chứa máy bay.

Đường lăn thường có bề mặt cứng như bê tông, giúp máy bay di chuyển an toàn trên mặt đất, không dùng để cất cánh hay hạ cánh. Chức năng của đường lăn để kết nối đường băng với khu vực sân đỗ, nhà ga, các khu kỹ thuật khác, giúp tối ưu hóa luồng giao thông hàng không.

Ngoài ra, đường lăn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng công suất phục vụ của sân bay bằng cách cho phép máy bay di chuyển ra vào nhanh chóng, không làm tắc nghẽn đường băng.