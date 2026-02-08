Dòng người ùn ùn về quê ăn Tết sớm, bến xe ở TPHCM nhộn nhịp

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, các bến xe tại TPHCM ghi nhận lượng hành khách tăng mạnh khi người dân bắt đầu về quê.

Từ chiều tối 8/2, phòng vé và khu vực chờ xe tại nhiều bến luôn trong tình trạng đông đúc. Hành lý lỉnh kỉnh, nhiều người tranh thủ tan làm sớm để kịp các chuyến xe về miền Tây, miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Xe kín chỗ hối hả rời bến

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 8/2, bầu không khí nhộn nhịp đã hiện rõ tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM). Cao điểm bắt đầu từ khoảng 16h và kéo dài đến tối.

Hành khách tập trung đông tại các quầy bán vé đi các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa… Nhiều chuyến xe xuất bến liên tục trong tình trạng kín chỗ. Một số nhà xe cho biết lượng khách tăng cao so với ngày thường và dự báo tiếp tục tăng những ngày tới.

Hành khách đông nghịt tại Bến xe Miền Đông mới (Ảnh: Hoàng Hướng).

Có mặt tại Bến xe Miền Đông mới lúc 16h, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1998, quê Gia Lai) cho biết năm nay công ty cho nghỉ sớm hơn, nên anh tranh thủ về quê thăm gia đình. “Tôi làm xong là về nhà chuẩn bị đồ rồi đi sớm để tránh cao điểm. Bến xe đông, nhưng có nhân viên hướng dẫn nên yên tâm”, anh Hải chia sẻ.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, từ ngày 1/2 (15 tháng Chạp), lượng xe xuất bến bình quân mỗi ngày khoảng 450 chuyến, phục vụ hơn 10.000 lượt hành khách. Sản lượng xe xuất bến tăng 25%, lượng hành khách tăng 42% so với cùng kỳ.

Riêng ngày 6/2 (20 tháng Chạp), sản lượng xe xuất bến tăng lên 601 xe, phục vụ trên 15.000 lượt hành khách. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Tổng Công ty đã công bố đường dây nóng, bố trí nhân viên trực xuyên suốt tại Bến xe Miền Đông mới.

Khu vực nhà chờ của Bến xe Miền Đông mới kín chỗ vào chiều 8/2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên được huy động hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý, lên xe an toàn. Lãnh đạo đơn vị luân phiên trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý, điều hành công việc.

Ngoài ra, Bến xe Miền Đông mới tăng cường đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, kết hợp phát thanh tuyên truyền, cảnh báo hành khách nâng cao cảnh giác khi mua vé xe khách qua mạng xã hội; hướng dẫn cách mua vé an toàn, tránh mua phải vé giả hoặc vé bán cao hơn giá niêm yết.

Không khan hiếm vé

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM). Gần chiều tối, lượng khách đến bến tăng nhanh, bắt đầu hành trình rời TPHCM về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Phần lớn hành khách đã đặt vé qua tổng đài từ trước, đến bến in vé và chờ khởi hành. Khu vực bến tấp nập xe khách đến và đi. Để tránh ùn ứ, Bến xe Miền Tây bố trí lực lượng bảo vệ phân luồng giao thông.

Khu vực trước Bến xe Miền Tây chiều 8/2 (Ảnh: An Huy).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù lượng khách đến bến chiều 8/2 (21 tháng Chạp) khá đông, nhiều nhà xe vẫn còn vé trong ngày. Tình trạng khan hiếm vé chủ yếu xảy ra tại một số hãng vận tải lớn.

Chị Nguyễn Thị Hà (23 tuổi, quê An Giang) cho biết đã đặt vé qua tổng đài hơn một tháng trước để khởi hành chiều 8/2, với giá 200.000 đồng cho lượt về Long Xuyên.“Do đặt vé và thanh toán trước nên tôi chỉ đến bến in vé rồi lên xe. Bến xe hôm nay không quá đông so với các kỳ lễ lớn trước”, chị Hà chia sẻ.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, đơn vị triển khai kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết trong 20 ngày (10 ngày trước và 10 ngày sau Tết), dự kiến phục vụ khoảng 500.000 lượt khách. Những ngày cao điểm, lượng khách đạt khoảng 70.000 lượt/ngày, các ngày còn lại dao động 40.000-50.000 lượt.

Hành khách ngồi chờ lên xe tại Bến xe Miền Tây chiều 8/2 (Ảnh: An Huy).

“Dịp Tết kéo dài nhiều ngày nên người dân phân bổ thời gian đi lại đều, không xảy ra tình trạng khan hiếm vé như các kỳ nghỉ lễ ngắn ngày, khi khách thường tập trung đi trong 1-2 ngày”, đại diện bến xe cho hay.

Cùng thời điểm, đại diện Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, từ nay đến 15/2 (28 tháng Chạp), các ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa bước vào cao điểm phục vụ Tết, mỗi ngày đón từ 5.000 đến hơn 7.700 lượt hành khách đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Những ngày qua, mỗi ngày ghi nhận hàng chục hành khách trễ chuyến tàu do kẹt xe. “Người dân nên chủ động đến ga sớm để phòng ngừa kẹt xe, trễ chuyến”, đại diện đơn vị khuyến cáo.