Ngày 21/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (đóng tại khu vực Cần Giờ) vừa ghi nhận ca phẫu thuật đầu tiên sau hơn 10 ngày được đưa vào khai thác, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp ngoại khoa, Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Bệnh nhân là một phụ nữ 54 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn và hạ vị, được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp qua siêu âm.

Nhận thấy tình trạng cần xử trí sớm, ê-kíp bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh - theo phân công tham gia hoạt động tại Bệnh viện Từ Dũ 2 - đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Ca mổ diễn ra thuận lợi, kết thúc an toàn lúc 17h15 ngày 21/11. Hiện tại, người bệnh hồi phục tốt.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca mổ nội soi viêm ruột thừa đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (Ảnh: SYT).

Theo Sở Y tế TPHCM, đây cũng là ca mổ viêm ruột thừa đầu tiên được thực hiện tại Cần Giờ. Trước đây, với các ca đau bụng cấp, người bệnh Cần Giờ phải di chuyển 40-60 km về trung tâm TPHCM để được mổ cấp cứu.

Điều này làm gia tăng nguy cơ biến chứng do chậm trễ, đồng thời tạo thêm gánh nặng chi phí đi lại và khó khăn cho bệnh nhân.

"Đây không chỉ là một phẫu thuật thành công, mà là bước ngoặt của ngành y tế TPHCM trong việc mở rộng mô hình “đưa bác sĩ đến gần dân”, nhất là tại những vùng xa trung tâm như Cần Giờ.

Với ca mổ đầu tiên được thực hiện ngay tại địa phương, người dân Cần Giờ đã có thể tiếp cận dịch vụ ngoại khoa an toàn, chất lượng và nhanh chóng", phía Sở Y tế TPHCM nhận định.

Từ ngày 10/11, Bệnh viện Từ Dũ 2 chính thức hoạt động với mô hình bệnh viện đa khoa liên kết. Theo kế hoạch của Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và nhiều bệnh viện sẽ luân phiên cử các bác sĩ đến Cần Giờ tham gia điều trị các chuyên khoa khác ngoài Sản phụ khoa.

Điều này giúp tăng năng lực xử trí cấp cứu tại chỗ, triển khai phẫu thuật cấp cứu và điều trị các bệnh lý thường gặp cho người dân vùng Cần Giờ. Đồng thời, đây là bước đi nhằm đảm bảo các vùng xa xôi không bị thiệt thòi y tế so với nội thành.