Khoa học nói gì về trà, cà phê và nguy cơ loãng xương?

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients đã theo dõi gần 10.000 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên trong vòng 10 năm nhằm đánh giá mối liên hệ giữa thói quen sử dụng trà, cà phê và mật độ khoáng xương.

Người uống trà có mật độ xương nhỉnh hơn

Mật độ xương là chỉ số quan trọng dùng để đánh giá nguy cơ loãng xương, tình trạng khiến xương trở nên giòn, dễ gãy và có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Trong suốt 10 năm nghiên cứu, những người tham gia được ghi nhận mức tiêu thụ trà và cà phê, đồng thời các nhà khoa học tiến hành đo mật độ xương định kỳ tại vùng hông và đùi, hai vị trí có nguy cơ gãy xương cao nhất.

Trà và cà phê là hai loại đồ uống phổ biến có liên quan sức khỏe xương (Ảnh: Breville).

Kết quả cho thấy, nhóm có thói quen uống trà có mật độ xương tổng thể nhỉnh hơn so với nhóm còn lại.

"Ngay cả những cải thiện nhỏ về mật độ xương cũng có thể góp phần làm giảm số ca gãy xương trong cộng đồng trên quy mô lớn", tiến sĩ Enwu Liu, tác giả nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ 2-3 tách cà phê mỗi ngày không cho thấy tác động đáng kể đến sức khỏe xương, trong khi việc uống trên 5 tách mỗi ngày có thể liên quan đến xu hướng giảm mật độ xương.

Một nghiên cứu khác đăng tải trên tạp chí Nature cho thấy, thông qua phân tích di truyền, mức tiêu thụ cà phê cao hơn có mối liên hệ với nguy cơ loãng xương thấp hơn.

Cụ thể, những người có lượng caffeine nạp vào cao hơn từ cà phê, trà, nước giải khát và các loại đồ uống khác, có nguy cơ mắc loãng xương thấp hơn khoảng 60% so với nhóm tiêu thụ caffeine ở mức thấp.

Vì sao trà có thể có lợi cho sức khỏe xương?

Trà chứa các hợp chất tự nhiên như catechin và theaflavin, được cho là có vai trò hỗ trợ quá trình hình thành xương và làm chậm sự phân hủy mô xương.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu nhận định cà phê có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi cũng như quá trình chuyển hóa xương, song mức tác động được đánh giá là không đáng kể.

Việc bổ sung sữa vào cà phê có thể góp phần hạn chế phần nào ảnh hưởng này.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Julie Stefanski, trà xanh có khả năng giữ lại hàm lượng catechin và theaflavin cao nhất nhờ phương pháp thu hoạch cùng quy trình chế biến ít qua xử lý.

Đồng thời, hàm lượng các hợp chất này thường thấp hơn trong trà đen, trà trắng và trà ô long do sự khác biệt trong quy trình chế biến.

Có nên uống nhiều trà và giảm cà phê?

Theo Stefanski, nhiều nghiên cứu cho thấy đa số người trưởng thành có thể duy trì thói quen uống khoảng 3-4 tách trà không đường mỗi ngày mà vẫn phù hợp với sức khỏe.

"Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc các tình trạng sức khỏe hiện có cũng như những loại thuốc đang sử dụng để đánh giá liệu thói quen này có phù hợp với cơ thể và lối sống hay không", chuyên gia nói thêm.

Chẳng hạn, trà xanh chứa hàm lượng caffeine tương đối cao, có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Người cao tuổi nên cân nhắc hạn chế lượng cà phê tiêu thụ, song khuyến nghị này không nhằm mục đích cải thiện sức khỏe xương.

Một số người cao tuổi có xu hướng tiêu thụ cà phê ở mức cao, điều này có thể khiến họ bỏ qua các lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh hơn, đồng thời dễ gây khó chịu cho đường tiêu hóa.

Chuyên gia này cũng lưu ý việc nạp quá nhiều caffeine có thể làm gián đoạn nhịp sinh học giấc ngủ, từ đó làm suy giảm chất lượng nghỉ ngơi.