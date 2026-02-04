Hàng dài y bác sĩ ở TPHCM tiễn đưa vị Phó giáo sư đáng kính ngày cận Tết

Sáng sớm ngày 3/2, linh cữu của PGS.TS.BS Dương Văn Hải được đưa từ nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếc xe chở thi hài ghé ngang Bệnh viện Bình Dân, nơi vị bác sĩ đáng kính gắn bó cả cuộc đời y nghiệp của mình.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hàng trăm y bác sĩ và sinh viên y khoa xếp hàng dài, thương tiếc đưa tiễn ông rời cõi tạm, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dòng người tại Bệnh viện Bình Dân chờ tiễn đưa PGS.TS.BS Dương Văn Hải (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Dương Văn Hải sinh năm 1956, tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1981, gắn bó với Bệnh viện Bình Dân từ những ngày đầu ra trường. Với vai trò Trưởng đơn vị Hậu môn - Trực tràng, ông không chỉ là một "bàn tay vàng" trong phẫu thuật mà còn tiên phong thực hiện nhiều phương pháp mới.

PGS.TS.BS Dương Văn Hải là một trong những người đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng thành công kỹ thuật laser trong điều trị bệnh lý trĩ và rò hậu môn tại Việt Nam.

Những đề tài nghiên cứu cấp Sở và hàng loạt bài báo quốc tế của ông về phẫu thuật trĩ laser, giải phẫu ứng dụng đã nâng tầm vị thế chuyên môn của y học nước nhà, mang lại hy vọng và chất lượng sống tốt hơn cho hàng nghìn người bệnh.

Là một nhà khoa học tích cực, PGS.TS.BS Dương Văn Hải có phong cách làm việc hướng đến hiệu quả, với hơn 100 bài báo và công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Những nghiên cứu của ông về các biến thể giải phẫu người Việt Nam (như mạch máu thận, tĩnh mạch gan) đã mang lại một cái nhìn sâu sắc, riêng biệt cho y học nước nhà.

PGS.TS.BS Dương Văn Hải để lại nhiều công trình nghiên cứu và các kiến thức y khoa giá trị (Ảnh: BV).

Ông cũng là tác giả và chủ biên của 13 đầu sách giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo. Những cuốn sách như "Atlas Giải phẫu người", "Giải phẫu học hệ thống", hay "Bệnh lý và điều trị ngoại khoa đại - trực tràng" do vị Phó giáo sư biên dịch, biên soạn đã xây dựng nền móng kiến thức cho bao thế hệ sinh viên y khoa.

Không chỉ viết sách, PGS.TS.BS Dương Văn Hải còn là người trực tiếp truyền lửa đam mê nghiên cứu cho các thế hệ bác sĩ sau đại học. Thầy đã tận tụy hướng dẫn thành công cho 40 luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, bác sĩ nội trú và chuyên khoa II.

Dẫu sức khỏe giảm sút, ông vẫn làm việc, cống hiến đến những thời khắc cuối cùng. Ngày 30/1, PGS.TS.BS Dương Văn Hải qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 70 tuổi.

Sự ra đi của PGS.TS.BS Dương Văn Hải để lại tiếc thương cho đồng nghiệp và nhiều thế hệ sinh viên y khoa (Ảnh: BV).

"Di sản của thầy không chỉ nằm trong thư viện, mà đang sống động trong từng đường mổ, từng y lệnh cứu người của các bác sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Sự ra đi của thầy là một mất mát to lớn không thể bù đắp đối với Bệnh viện Bình Dân, Đại học Y Dược TPHCM, cũng như hàng nghìn lớp sinh viên, học viên y khoa và nền y học nước nhà.

Trong giờ phút tiễn biệt này, chúng ta nguyện sẽ tiếp tục phát huy những di sản y học quý báu mà thầy đã dày công vun đắp, tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học và y đức mà thầy đã thắp lên...", đại diện Bệnh viện Bình Dân chia sẻ trong điếu văn tiễn biệt PGS.TS.BS Dương Văn Hải.