Phẫu thuật lấy dị vật "trú ẩn" 10 ngày trong cằm bệnh nhân

Ngày 8/2, theo thông tin từ bệnh viện ở Cà Mau, khoảng 2 ngày trước, cụ bà T.T.S.B. (77 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau, vướng vùng hầu họng, ăn uống khó.

Qua khai thác từ bệnh nhân, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, cụ B. bị hóc xương cá. Sau đó, cụ tự dùng thuốc giảm đau nhưng các triệu chứng không thuyên giảm mà có xu hướng nặng dần.

Qua siêu âm và chụp CT cho thấy dị vật nằm hoàn toàn trong cơ dưới cằm của cụ bà (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi tiến hành siêu âm và chụp CT, bác sĩ ghi nhận vùng cổ của cụ B. có dị vật nằm hoàn toàn trong cơ dưới cằm (lệch trái), không lộ đầu, kích thước tổn thương khoảng 16mm, kèm hạch viêm khu trú.

Qua đó, bác sĩ chẩn đoán cụ B. bị hóc dị vật hầu họng, có nguy cơ hình thành áp xe dưới cằm, cần chỉ định phẫu thuật can thiệp nhằm phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Ngay sau đó, bác sĩ phẫu thuật lấy ra dị vật là xương cá dài khoảng 2cm, nằm sâu trong khối cơ. Hiện sức khỏe cụ B. ổn định, tiếp tục được theo dõi và dự kiến xuất viện sớm.

Chia sẻ về ca bệnh, BS.CKI Nguyễn Hồng Trứ, Phó Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa của bệnh viện, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp vì dị vật đã di chuyển sâu vào cơ, nên cần sự hỗ trợ của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp CT và siêu âm để xác định vị trí chính xác.

Dị vật là xương cá dài 2cm được lấy ra từ trong cằm của cụ bà (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Nếu không được xử trí kịp thời, dị vật có thể gây áp xe vùng cổ, nhiễm trùng huyết, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu xâm lấn mạch máu lớn hoặc thần kinh", bác sĩ Trứ cho hay.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân khi nghi ngờ hóc dị vật vùng hầu họng cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Người dân không nên chủ quan hay tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài vì có thể bỏ lỡ thời điểm can thiệp an toàn.