Phiên chợ Tết của bệnh nhân đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối ở TPHCM

Sáng 8/2, không khí tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) rộn ràng hơn những ngày thường, khi 35 gian hàng được bày biện gọn gàng với đủ loại nhu yếu phẩm từ gạo, dầu ăn, nước mắm đến bánh tét, kẹo, trái cây… trước sân.

“Tết về lại với nhà tôi rồi…”

Người bệnh cầm phiếu trong tay, dừng lại trước mỗi gian hàng lựa chọn món đồ cần thiết nhất. Có người ngồi xe lăn, có người được thân nhân dìu đi, nhưng ánh mắt ai cũng rạng rỡ. Đây là “Phiên chợ 0 đồng lần thứ 14 - Xuân 2026”, một hoạt động nhân văn đã trở thành nét đẹp truyền thống của đơn vị suốt nhiều năm qua.

Hơn 200 chiếc bánh tét được chính các nhân viên y tế của bệnh viện tự tay gói, gửi gắm trong đó sự sẻ chia với người bệnh (Ảnh: Diệu Linh).

Bà Nguyễn Thị Thúy (86 tuổi, phường Thủ Đức, TPHCM) bước vào phiên chợ với dáng đi chậm chạp, một tay chống gậy, tay kia run run cầm những tờ phiếu mua hàng miễn phí.

Ở tuổi ngoài 80, từng phẫu thuật cột sống, giờ đây sức khỏe bà yếu hẳn. Nhưng điều khiến bà lo lắng nhất không phải bệnh tật của mình, mà là đứa cháu ngoại 36 tuổi đang điều trị tại bệnh viện.

"Cháu bị đột quỵ hơn một năm rồi. Giờ chỉ đứng lên được đôi chút, đi lại rất khó. Gần đây lại khó thở nữa, bà lo lắm", bà Thúy nghẹn ngào kể.

Người cháu trước kia đang làm việc tại một công ty điện tử lớn, thu nhập ổn định. Hôm ấy, anh chỉ than mệt, chưa kịp đi khám đã bất ngờ ngã xe trên đường vì đột quỵ. Khi được đưa vào cấp cứu, tình trạng chuyển nặng rất nhanh và để lại di chứng nặng nề.

Gánh nặng gia đình 4 miệng ăn từ đó dồn lên vai người con gái đã ngoài 60 tuổi của bà Thúy và đứa cháu còn lại. Riêng tiền thuốc men, chăm sóc cho người con bị đột quỵ mỗi tháng tiêu tốn phần lớn thu nhập.

“Từ ngày cháu đổ bệnh, tôi không dám nghĩ đến Tết, cũng không còn tâm trí chuẩn bị gì nữa. Hôm trước, tôi được nhận phiếu hỗ trợ để tham gia phiên chợ 0 đồng của bệnh viện.

Sáng nay, tôi lấy phiếu đổi được gạo, dầu ăn và nhiều bánh trái. Có phiên chợ này, Tết cũng về lại với nhà tôi rồi…”, bà Thúy lấy tay quệt nước mắt, xúc động chia sẻ.

Với nhiều người bệnh, phiên chợ 0 đồng giúp giảm gánh nặng chi phí, thêm niềm vui và động lực vượt lên nỗi đau bệnh tật (Ảnh: Diệu Linh).

Không xa bà Thúy, ông Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, phường Dĩ An, TPHCM) cũng đang chọn lựa những món đồ cần thiết. Gương mặt ông gầy gò, làn da sạm đen, dấu hiệu điển hình của người bệnh thận nặng.

“Đây là lần thứ tư tôi tham gia phiên chợ 0 đồng. May mắn nhờ các hoạt động hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, tôi mới có cái Tết đầy đủ hơn, vì với người suy thận giai đoạn cuối, tiền điều trị tốn kém lắm", ông bộc bạch.

Từ khi phát hiện bệnh năm 2021 đến nay, cuộc sống của cả gia đình ông Minh gần như đảo lộn hoàn toàn. Tình trạng suy thận giai đoạn cuối khiến người đàn ông phải chạy thận định kỳ 3 ngày trong tuần.

Việc điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình bệnh nhân nhanh chóng kiệt quệ. Để có tiền chạy thận, thuốc men và sinh hoạt, vợ chồng ông đã phải bán hết nhà cửa, tài sản tích góp nhiều năm. Do sức khỏe suy kiệt, ông Minh hầu như không thể lao động. Vợ chồng ông hiện thuê trọ tại Dĩ An để tiện chạy thận.

“Những món quà tại phiên chợ giúp gia đình tôi đỡ được khoản chi tiêu dịp Tết, quý và ý nghĩa lắm”, ông Minh không giấu được niềm vui khi được “mua sắm” miễn phí.

Trao yêu thương, chia sẻ khó khăn với bệnh nhân

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, phiên chợ 0 đồng lần thứ 14 - Xuân 2026 được tổ chức với quy mô lớn hơn so với các năm trước, cả về số lượng gian hàng lẫn giá trị hỗ trợ.

Cụ thể, năm nay phiên chợ có 35 gian hàng, chuẩn bị 5.200 phần quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Mỗi người bệnh tham gia sẽ được phát 14 phiếu mua hàng (mỗi phiếu có giá trị 100.000-150.000 đồng). Sô lượng phiếu tăng so với các năm trước do số lượng gian hàng nhiều hơn.

"Chúng tôi mong muốn được đồng hành, chia sẻ khó khăn với người bệnh, thể hiện tinh thần trao yêu thương của đội ngũ y bác sĩ. Đây cũng là cam kết của bệnh viện trong việc không chỉ chăm sóc về mặt thể chất, mà còn nâng đỡ tinh thần để người bệnh có thêm niềm vui, động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật", bác sĩ Thanh nhấn mạnh.

TS.BS Vũ Trí Thanh trao quà cho người bệnh tại phiên chợ 0 đồng (Ảnh: Diệu Linh).

Không chỉ dừng lại ở Phiên chợ 0 đồng, bệnh viện còn phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao hơn 500 phần quà tận giường cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Song song đó, trong thời gian vừa qua, bệnh viện cũng tổ chức đoàn khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng quà Tết cho ngư dân tại đặc khu Côn Đảo. Đồng thời, các y bác sĩ cũng giao lưu và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Theo TS.BS Vũ Trí Thanh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tiếp nhận chăm sóc sức khỏe chủ yếu cho người dân địa phương và các vùng lân cận như Dĩ An (Bình Dương cũ), Đồng Nai. Khu vực này tập trung nhiều khu công nghiệp, đa số bệnh nhân là lao động phổ thông, công nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

"Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là nguồn động viên rất quan trọng, giúp người bệnh vơi bớt lo lắng về chi phí và có thêm sức mạnh để tiếp tục điều trị", đại diện bệnh viện chia sẻ.

Cũng trong ngày 8/2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) tổ chức phiên chợ 0 đồng lần thứ 3. Chương trình dành cho 150 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định.

TS.BS Võ Hồng Minh Công lì xì cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Tham gia chương trình, mỗi bệnh nhân và thân nhân được phát 1 chiếc giỏ và trực tiếp “đi chợ Tết”, dạo quanh 15 gian hàng 0 đồng với hơn 20 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, lạp xưởng, sữa, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, muối, bánh kẹo…

Bên cạnh hoạt động mua sắm, người tham dự phiên chợ còn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại 3 trạm sinh hoạt. Cụ thể, trạm trò chơi với 5 trò chơi dân gian có thưởng như ô ăn quan, đập heo đất… Trạm nghệ thuật với hoạt động xin chữ ông đồ, viết thư pháp đầu xuân và trang trí túi cói. Còn trạm làm đẹp có các dịch vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí, góp phần mang đến niềm vui, sự thư giãn và cảm nhận trọn vẹn không khí Tết cổ truyền.

Gian hàng tò he thu hút nhiều bệnh nhân, thân nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia phiên chợ, bà N.T.C. (60 tuổi) đang điều trị tại khoa Nội tiêu hóa, xúc động cho biết: "Tôi đang điều trị dài ngày, kinh tế gia đình rất khó khăn. Được bệnh viện tổ chức phiên chợ như thế này, tôi cảm thấy rất ấm lòng, khi không chỉ nhận được những phần quà thiết thực cho ngày Tết mà còn được tham gia trò chơi, xin chữ đầu năm, cắt tóc miễn phí…

Tôi thực sự cảm nhận được không khí Tết và sự quan tâm, sẻ chia của bệnh viện và các nhà hảo tâm. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi yên tâm điều trị và có thêm niềm tin".

Phát biểu khai mạc, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, phiên chợ 0 đồng được tổ chức với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn về vật chất cho người bệnh. Và quan trọng hơn cả là sự động viên tinh thần, để họ thêm vững tin trong quá trình điều trị.

Đây còn là dịp tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa bệnh viện với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Qua đó, tất cả các bên cùng chung tay chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Không chỉ giúp người bệnh có một cái Tết đầy đủ vật chất hơn, phiên chợ 0 đồng còn mang lại sự động viên tinh thần to lớn (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau chương trình trên, sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tổ chức chương trình lì xì đầu xuân tại hai cơ sở. Ban giám đốc cùng lãnh đạo các khoa, phòng sẽ trực tiếp trao tặng 450 bao lì xì (mỗi bao trị giá 100.000 đồng) cũng như gửi gắm lời chúc năm mới an lành, nhiều sức khỏe đến người bệnh đang điều trị nội trú.

“Mỗi gian hàng, mỗi phần quà, mỗi hoạt động trải nghiệm đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia, tương thân tương ái. Chúng tôi mong rằng, bà con không chỉ nhận được những nhu yếu phẩm thiết thực cho ngày Tết mà còn cảm nhận được sự yêu thương và không khí xuân đang hiện hữu rất gần”, bác sĩ Công nói.