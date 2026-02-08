Hai vụ tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, 4 ô tô va chạm liên hoàn

Khoảng 15h40 ngày 8/2, ô tô tải mang biển kiểm soát 50C-066.xx di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng vào phía Nam. Khi đến km560+400, đoạn qua xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, phương tiện này xảy ra va chạm liên hoàn với 3 ô tô khác mang biển số các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị và thành phố Huế.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến 4 ô tô hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Bốn ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cũng vào thời gian này, trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Kỳ Văn, tiếp tục xảy ra thêm một vụ tai nạn khác giữa xe khách giường nằm biển kiểm soát 36B-026.xx với xe đầu kéo container biển số 50H-035.xx., di chuyển hướng Bắc - Nam.

Thời điểm xảy ra 2 vụ tai nạn, trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thời tiết mưa nhỏ, mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp với cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe đầu kéo container (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hơn 18h cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ), cho biết cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đang xảy ra ùn tắc vì 2 vụ tai nạn giao thông.

"Các lực lượng chức năng đang phân luồng, giải phóng hiện trường để cố gắng thông tuyến sớm nhất có thể. Dự kiến, khoảng một giờ nữa, cao tốc mới thông xe hoàn toàn", ông Phương thông tin.

Cùng ngày, trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa xảy ra 2 vụ tai nạn trong đó có một vụ va chạm liên hoàn; tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang cũng xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện gồm 2 xe tải và 2 ô tô khách.