Ăn đủ thịt vào mốc này giúp tăng cơ hội sống thọ 100 tuổi

Một nghiên cứu lớn tại Trung Quốc cho thấy, việc duy trì chế độ ăn đủ thịt và đủ đạm ở người từ 80 tuổi trở lên có thể giúp tăng đáng kể khả năng sống tới mốc 100 tuổi.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Phục Đán, Trường Y khoa Đại học Giao thông Thượng Hải và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc thực hiện, dựa trên dữ liệu của hơn 5.000 người từ 80 tuổi trở lên.

Các đối tượng này được theo dõi liên tục trong suốt 20 năm thông qua chương trình Khảo sát tuổi thọ khỏe mạnh dài hạn của Trung Quốc, trong đó nhiều người đã qua đời trong thời gian nghiên cứu.

Ăn đủ thịt ở người trên 80 rất quan trọng (Ảnh minh họa: Thành Đông).

Kết quả được công bố trên tạp chí khoa học The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy một điểm chung nổi bật: những người hoàn toàn không ăn thịt có tỷ lệ đạt tới mốc 100 tuổi thấp hơn rõ rệt so với nhóm có tiêu thụ thịt trong chế độ ăn.

Càng già, cơ thể càng cần đạm

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, kết quả này thoạt nhìn có vẻ đi ngược với nhiều bằng chứng trước đây vốn cho rằng chế độ ăn chay hoặc ăn chủ yếu thực vật giúp giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường type 2, béo phì và đột quỵ nhờ giàu chất xơ và ít chất béo bão hòa.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu đó tập trung vào người trẻ hoặc người mới bước vào tuổi trung niên.

Ở nhóm từ 80 tuổi trở lên, sinh lý cơ thể thay đổi rất sâu sắc. Mức tiêu hao năng lượng giảm, khối lượng cơ bắp và mật độ xương suy giảm nhanh, trong khi cảm giác thèm ăn cũng kém hơn trước. Những yếu tố này khiến người cao tuổi rất dễ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng và suy nhược, từ đó làm tăng nguy cơ tử vong.

Các nhà khoa học Trung Quốc nhấn mạnh rằng thiếu cân ở người già có mối liên hệ chặt chẽ với tỷ lệ tử vong cao. Một nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra người rất cao tuổi không ăn thịt có nguy cơ gãy xương cao hơn, do lượng protein và canxi hấp thu không đủ để duy trì sức khỏe hệ xương.

Với người cao tuổi, đặc biệt là sau mốc 80, việc “ăn đủ” quan trọng hơn nhiều so với “ăn kiêng” (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm đủ dinh dưỡng và duy trì cân nặng ổn định trở thành yếu tố then chốt để kéo dài tuổi thọ. Chế độ ăn cân bằng, đầy đủ các nhóm thực phẩm, bao gồm cả thịt, giúp cung cấp protein chất lượng cao, sắt, vitamin B12 và nhiều vi chất quan trọng khác mà thực phẩm thực vật khó đáp ứng đủ cho cơ thể người rất già.

Đa dạng chế độ ăn

Nghiên cứu cũng đưa ra một điểm đáng chú ý: người không ăn thịt đỏ nhưng vẫn bổ sung cá, trứng và sữa trong khẩu phần hàng ngày vẫn duy trì được cơ hội sống thọ tới trăm tuổi. Điều này cho thấy mấu chốt không nằm ở việc phải ăn thật quá nhiều thịt, mà là bảo đảm đủ nguồn đạm và dưỡng chất thiết yếu.

Với người cao tuổi, đặc biệt là sau mốc 80, việc “ăn đủ” quan trọng hơn nhiều so với “ăn kiêng”. Khi khả năng hấp thu và dự trữ của cơ thể giảm, một chế độ ăn quá hạn chế có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy suy nhược, gãy xương, nhiễm trùng và các biến chứng nguy hiểm khác.