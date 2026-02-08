Đường dây bán hơn 10.000 chai nước hoa giả Chanel, Versace ở TPHCM

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990, ngụ phường Gò Vấp), Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994), Thái Vĩ Khương (SN 1987) cùng ngụ tỉnh Gia Lai, về tội Buôn bán hàng giả.

Bốn đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, phát hiện đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn nên lập chuyên án để đấu tranh.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh, gồm: Kho hàng trên đường số 8, phường Linh Xuân, do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng trên đường số 21, phường Thông Tây Hội, do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; kho hàng trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, nhà không số trên đường 53, phường An Hội Tây, do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Cảnh sát khám xét kho nước hoa giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, nhà chức trách xác định từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng Lê Thị Kim Tuyến, Lê Thị Hoài Hiệp, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Thái Vĩ Khương đã bán ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng, như: Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tomford, Dolce & Gabbana, trị giá tương đương hàng thật, khoảng 10 tỷ đồng.

Hành vi bán hàng giả của các đối tượng đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ngoài ra, các sản phẩm mỹ phẩm giả này không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, không an toàn cho người dùng, khi sử dụng các sản phẩm giả thời gian dài có nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Việc bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán hàng giả trên được Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện theo lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM, trong đợt ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Bính Ngọ 2026.

Chai nước hoa giả nhãn hiệu Chanel (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo thời gian tới, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao; để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thay đổi hành vi, thói quen trong lựa chọn các sản phẩm trên không gian mạng; chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đối với cơ sở kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử cần cam kết không buôn bán hàng giả, hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.