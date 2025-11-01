Ngày 1/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, thực hiện "Đề án nâng cao năng lực y tế Cần Giờ", cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ với mô hình bệnh viện đa khoa liên kết sẽ chính thức đi vào hoạt động ở địa bàn trên vào ngày 10/11.

Theo đó, đây là bệnh viện đa khoa công lập sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (cũ) do Bệnh viện Từ Dũ đảm trách, được liên kết chặt chẽ với nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của TPHCM, để phục vụ người dân tại Cần Giờ và những vùng lân cận.

Sở Y tế TPHCM nhận định, Cần Giờ là địa bàn ven biển, người dân còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời khu vực này đang trong tiến trình phát triển kinh tế biển, du lịch, cảng biển.

Mô hình bệnh viện đa khoa liên kết do Bệnh viện Từ Dũ đảm trách ở Cần Giờ sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10/11 (Ảnh: SYT).

Việc sớm đưa vào hoạt động một bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại đây không chỉ là việc đầu tư y tế đảm bảo an sinh xã hội, mà còn mang ý nghĩa tạo dựng hạ tầng chăm sóc sức khỏe phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút chuyên gia và cư dân.

Trước đó, vào tháng 5/2024, UBND TPHCM ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Đề án, một viện công lập của thành phố sẽ được chọn làm cơ sở 2 hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa với quy mô khoảng 300 giường, sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ (trước đây là Bệnh viện huyện Cần Giờ).

Một năm sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Y tế TPHCM đã chọn Bệnh viện Từ Dũ - là bệnh viện tự chủ nhóm 1 - chịu trách nhiệm chính xây dựng kế hoạch triển khai mô hình một bệnh viện đa khoa liên kết.

Cụ thể, Bệnh viện Từ Dũ triển khai chuyên khoa Sản phụ khoa, chịu trách nhiệm vận hành và quản trị bệnh viện. Các chuyên khoa khác sẽ do những bệnh viện chuyên khoa đảm trách, bao gồm:

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đảm trách chuyên khoa Nội, Ngoại (bao gồm lọc thận);

Các Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Da liễu TPHCM sẽ biệt phái cán bộ chuyên môn phụ trách các khoa lâm sàng tại cơ sở trên.

Nhân viên y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai việc chạy thận cho bệnh nhân ở Cần Giờ (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngoài nhiệm vụ chính là trực tiếp khám, chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 còn được giao hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa với các trạm y tế xã; tham gia các chương trình y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn.

"Song song với việc phục vụ người dân, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động, chuyên gia và khách du lịch khi Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu đô thị du lịch sinh thái biển được triển khai", phía Sở Y tế TPHCM cho biết thêm.