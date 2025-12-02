Khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân xã Hòa Thịnh

Trong hai ngày 1-2/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Khám Đa khoa Hoàn Hảo (phường Buôn Ma Thuột) đã tổ chức chương trình khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân tại xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Xã Hòa Thịnh đã trải qua những mất mát to lớn với 25 người tử vong, 4.820 căn nhà bị ngập hoàn toàn, hơn 200 căn nhà bị đổ sập và hư hỏng. Thiệt hại về nông nghiệp và hạ tầng cũng rất nghiêm trọng, ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 610 tỷ đồng.

Người dân xã Hòa Thịnh được thăm khám, kiểm tra sức khỏe miễn phí sau lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước tình hình khó khăn này, UBND xã Hòa Thịnh đã kiến nghị các cấp ngành có chính sách giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ cho các hộ gia đình đã vay vốn ngân hàng, đặc biệt là các hộ chính sách, hộ có người chết, hộ nghèo và cận nghèo. Đồng thời, đề xuất hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi để người dân sớm ổn định kinh tế.

Đoàn y, bác sĩ tham gia chương trình gồm 8 bác sĩ chuyên khoa và 2 dược sĩ, do bác sĩ Nguyễn Đại Phong, nguyên Giám đốc Bệnh viện vùng Tây Nguyên, làm trưởng đoàn. Bác sĩ Phong cho biết, qua thăm khám, người dân chủ yếu mắc các bệnh về da liễu, tai, mũi, họng, mắt, tiêu chảy và các vấn đề tâm lý sau thiên tai.

8 bác sĩ chuyên khoa, cùng 2 dược sĩ thăm khám sức khoẻ cho bà con (Ảnh: Uy Nguyễn).

“Ngoài việc cấp phát thuốc cho một số người, các bác sĩ còn tư vấn điều trị chuyên sâu cho các bệnh nhân mắc bệnh nền. Đội ngũ y, bác sĩ của chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ bà con”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Một lãnh đạo xã Hòa Thịnh nhấn mạnh rằng đợt mưa lũ vừa qua đã làm đảo lộn đời sống người dân, nhiều hộ gia đình phải tập trung khắc phục thiệt hại, ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Khoảng 1.000 người dân xã Hòa Thịnh được khám, cấp thuốc miễn phí (Ảnh: Uy Nguyễn).

“Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí này rất kịp thời, giúp người dân phát hiện bệnh sớm và giảm bớt chi phí điều trị”, vị lãnh đạo cho biết.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tặng tổng cộng 25 triệu đồng cho các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, thể hiện sự quan tâm và sẻ chia sâu sắc đối với những mất mát của người dân vùng lũ.