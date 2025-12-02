Trái tim từ Hà Nội vượt 1.600km xuyên Việt "hồi sinh" bé trai 9 tuổi

Ngày 2/12, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, nơi này vừa phối hợp cùng 2 bệnh viện tuyến cuối khác thực hiện một ca phẫu thuật ghép tim đặc biệt.

Trước đó, vào sáng 29/11, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp khẩn cấp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kích hoạt quy trình lấy - vận chuyển - ghép tim xuyên Việt cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Người hiến là một bệnh nhân trưởng thành nặng 57kg, được xác định chết não.

Ngay khi nhận thông tin, Hội đồng Ghép tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức cuộc họp khẩn, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn và đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi và lên phương án phẫu thuật.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não, trong đó phần phẫu thuật lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trực tiếp thực hiện.

Trái tim sau đó được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển hơn 1.600 km về TPHCM để kịp thời đưa vào phòng mổ trong điều kiện tối ưu.

Quả tim hiến tặng được vận chuyển với khoảng cách 1.600km từ Hà Nội về TPHCM (Ảnh: BV).

Trước lúc phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ đã dành phút mặc niệm tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình, vì đã có quyết định cao đẹp trong khoảnh khắc đau thương nhất.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đồng thời là phẫu thuật viên chính trực tiếp thực hiện ca ghép - bệnh nhi lần này là trường hợp nhỏ tuổi nhất mà đơn vị từng ghép tim.

Đây cũng là một ca ghép đặc biệt khó khăn. Tạng hiến là của người lớn nặng 57kg, trong khi bé chỉ nặng 33 kg. Sự chênh lệch đáng kể này buộc ê-kíp phải tính toán tỉ mỉ để trái tim hiến tặng phù hợp với khoang ngực người nhận.

Thêm vào đó, bé vừa trải qua đợt viêm phổi, còn sốt cao và nhiễm trùng trước mổ - yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng sau ghép. Áp lực động mạch phổi của bé cũng ở mức cao, làm tăng nguy cơ suy thất phải sau ghép. Đặc biệt, thời gian trái tim nằm ngoài cơ thể lên đến 6 giờ, khiến khả năng hồi phục chức năng co bóp sau ghép càng trở nên thách thức.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15h11 ngày 29/11. Đến khoảng 19h, khoảnh khắc trái tim hiến tặng đập lại những nhịp đầu tiên trong lồng ngực bé trai, khiến cả ê-kíp vỡ òa. Ê-kíp tiếp tục hoàn thành các bước cầm máu, dẫn lưu và đóng ngực. Gần 22h30 cùng ngày, ca đại phẫu kết thúc.

Các bác sĩ tiến hành ghép tim cho bệnh nhi (Ảnh: BV).

Sau 48 giờ hồi sức, bé trai có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực, tỉnh táo, hợp tác tốt, bắt đầu tập thở, huyết động ổn định, giảm dần nhu cầu vận mạch; chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện rõ, chỉ số viêm giảm.

Những dấu hiệu này cho thấy trái tim mới đang hòa nhịp tốt với cơ thể, mở ra hy vọng lớn cho chặng đường hồi phục phía trước. “Trái tim đã đập lại rất mạnh mẽ và ổn định. Chúng tôi tin rằng ca ghép sẽ thành công”, GS Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.

Trường hợp trên là ca ghép tim thứ 5 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Đây không chỉ là một cột mốc chuyên môn quan trọng của bệnh viện mà còn là câu chuyện nhân văn sâu sắc - nơi trái tim người hiến, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và nghị lực của cậu bé 9 tuổi hòa vào nhau - để viết nên kỳ tích sự sống.