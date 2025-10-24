5 phút bị truy sát và khoảnh khắc sinh tử của các nữ điều dưỡng

Cuộc truy sát giữa hành lang bệnh viện

Một ngày sau biến cố gây chấn động, Khoa Sơ sinh đã trở lại guồng quay quen thuộc. Tiếng máy monitor nhịp nhàng, tiếng bước chân điều dưỡng rảo khắp hành lang, mọi công tác khám chữa bệnh dần ổn định.

Chị Trần Thị Hồng, điều dưỡng lâu năm của khoa, vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc. Ở nơi những sinh linh non nớt được chăm chút từng hơi thở, từng nhịp tim, mỗi điều dưỡng đều hiểu rằng chỉ một giây lơ là cũng có thể đổi bằng cả một mạng người. Nhưng ít ai ngờ, giữa nơi tưởng như an toàn nhất ấy, hiểm nguy có thể bỗng dưng ập đến như bão tố.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng kể lại phút sinh tử, ôm cháu bé khi người bà đang bị Bàn Văn Vỹ tấn công (Ảnh: Đ. Vũ).

Khoảng 10h ngày 23/10, hành lang Khoa Sơ sinh vang lên tiếng la hét thất thanh. Từ buồng 304, những tiếng động hỗn loạn, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gào khóc, khiến cả khoa như nín thở.

Chị Trần Thị Hồng từ buồng 303 lập tức chạy sang. Cánh cửa mở tung, cảnh tượng trước mắt khiến chị sững sờ: Người đàn ông tay cầm dao, nhảy trên giường bệnh, một tay bế đứa trẻ sơ sinh, tiến sát về phía cửa sổ, nơi cách mặt đất vài mét.

“Người này như đang có ý định ném cháu bé xuống tầng, tôi hoảng sợ thực sự”, chị Hồng kể lại, giọng vẫn chưa hết run. “Tôi chỉ kịp nghĩ: Phải cứu cháu bằng mọi giá”.

Cùng lúc, bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, Nghệ An), bà nội cháu bé, lao tới cố giành lại đứa trẻ. Gã đàn ông quay phắt lại, vung dao đâm vào bà. Máu loang đỏ chiếc áo trên người bà Thủy. Trong giây lát đó, chị Hồng chỉ kịp lao đến, giằng đứa trẻ khỏi vòng tay bà Thủy, rồi ôm chạy ra khỏi phòng.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng rơi nước mắt kể lại phút giây sinh tử ôm bệnh nhi chạy thoát khỏi cơn cuồng loạn của người đàn ông (Ảnh: Đ. Vũ).

Chạy được vài mét, chị Trần Thị Hồng trượt ngã trên nền gạch. Tiếng khóc sợ hãi của đứa bé vang lên giữa hành lang, như mũi dao khoét sâu vào không gian đang hỗn loạn của Khoa Sơ sinh.

Phía sau, tiếng bước chân hung hãn đang áp sát. Đồng nghiệp của chị, điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, xuất hiện đúng lúc, đón lấy đứa trẻ rồi lao vào phòng điều dưỡng.

Nhưng chưa kịp khóa cửa, người đàn ông đã xông vào, lưỡi dao loang loáng. Căn phòng náo loạn.

“Chúng tôi hét lên “chạy đi!”, rồi đẩy chị Hồng ra ngoài” - một điều dưỡng nhớ lại. Trong hỗn loạn, Nguyễn Thùy Trang, nữ điều dưỡng trẻ, bị đâm liên tiếp.

Chị Nguyễn Thị Hồng ôm chặt cháu bé, chạy thẳng xuống cầu thang. Dưới tầng 1, chị lao vào phòng điều dưỡng Khoa Thần kinh cầu cứu. Đứa trẻ bị thương, máu loang nhiều chỗ, được sơ cứu và nhanh chóng chuyển lên Khoa Hồi sức.

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang lĩnh 11 nhát dao, trong đó có 4 nhát vào vùng trọng yếu, hiện đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Đ. Vũ).

Trên tầng, bảo vệ và nhân viên y tế phối hợp khống chế người đàn ông, chấm dứt cơn điên cuồng kéo dài vỏn vẹn 5 phút nhưng như cả một cơn ác mộng. Với những người trong cuộc, từng tiếng thét, từng nhát dao, từng vết máu loang vẫn in hằn trong trí nhớ.

“Nỗi sợ hãi là rất thực. Nhưng tâm trí tôi khi đó chỉ nghĩ làm thế nào để cháu bé được an toàn. Tôi tin, ở hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm như tôi”, chị Trần Thị Hồng nhớ lại.

Năm phút kinh hoàng đã trôi qua, nhưng với các nữ điều dưỡng ấy, nó như một vết sẹo lặng lẽ. Giữa ranh giới mong manh của sự sống, họ đã chọn đứng lại, để bảo vệ sự sống nhỏ bé nhất, bằng lòng quả cảm và tự trọng nghề nghiệp.

Người đàn ông và cơn bùng phát không ngờ tới

Người gây ra vụ việc được xác định là Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An), bố của hai bé sinh non đang điều trị tại buồng 304, Khoa Sơ sinh.

Buổi sáng định mệnh ấy, một trong hai con của Vỹ diễn biến nặng, được bác sĩ chỉ định chuyển khoa điều trị. Mọi diễn biến được bác sĩ giải thích cặn kẽ cho vợ của Vỹ. Thế nhưng, chẳng ai lường được rằng, chỉ vài giờ sau, chính người cha ấy lại trở thành kẻ cầm dao tấn công vợ, con và những người đang cứu chữa con mình.

Khoảng 10h, Vỹ quay lại buồng bệnh, cơn giận dữ đã vượt ngoài kiểm soát. Người đàn ông này dùng dao tấn công vợ và con nhưng vợ Vỹ tránh được. Anh ta liền quay sang bóp cổ một bệnh nhi khác cùng phòng.

Bà nội của cháu bé kịp thời ngăn được, ôm cháu bỏ chạy và trao cho một điều dưỡng bế đi.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (thứ 3 từ phải qua) trao quà của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tới nữ điều dưỡng Thùy Trang (Ảnh: Đ. Vũ).

Không dừng lại, Vỹ tiếp tục dùng dao tấn công người nhà một bệnh nhi khác và gây thương tích cho điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện đa khoa Đô Lương đang tham gia đào tạo tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).

Trong cơn điên loạn, Vỹ bế đứa trẻ, cháu của bà Thủy, với ý định ném qua cửa sổ tầng 3. Bà Thủy cố giữ lại, bất chấp bị đâm trúng cổ. Máu tuôn xối xả, nhưng bà vẫn giằng lại được cháu bé. Cùng lúc, điều dưỡng Trần Thị Hồng lao tới, bế cháu bé chạy ra ngoài trong tiếng la hét, kêu cứu và âm thanh hoảng loạn tràn khắp hành lang.

Theo báo cáo của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi sự việc xảy ra, các nhân viên y tế vừa phải ứng cứu, vừa tổ chức sơ tán khẩn cấp bệnh nhi và người nhà.

Trong lúc ấy, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị Bàn Văn Vỹ truy đuổi đến phòng trực điều dưỡng. Tại đây, nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát dao, trong đó 4 nhát trúng các vùng trọng yếu như cổ và ngực, khiến nạn nhân mất nhiều máu, tràn máu màng phổi phải.

Chỉ vài phút sau, Vỹ bị lực lượng bảo vệ bệnh viện khống chế ngay trong phòng điều dưỡng và bàn giao cho công an.

Vụ việc khiến 3 điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Hoài, 2 bệnh nhi sơ sinh và 2 người nhà bệnh nhân bị thương.

Điều dưỡng Trang bị thương nặng, được sơ cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trước khi chuyển sang Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (thứ 2 từ phải sang) trao giấy khen tới các điều dưỡng, nhân viên y tế và bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi (Ảnh: Đ. Vũ).

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, sau phẫu thuật, sức khỏe của điều dưỡng Trang đã ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi sát sao, nhất là đối với vết thương ở vùng ngực.

Những người bị thương khác cũng đã được sơ cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An biểu dương tinh thần quả cảm và trách nhiệm cao của các nhân viên y tế đã không quản hiểm nguy, dũng cảm bảo vệ an toàn tính mạng cho các bệnh nhi.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, hành động của các nữ điều dưỡng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc - đặt tính mạng người bệnh lên trên sự an toàn của chính mình. Hành động này không chỉ thể hiện bổn phận nghề nghiệp mà còn vì chữ "y đức" thiêng liêng của người thầy thuốc.

Tại buổi thăm hỏi, đoàn công tác gửi lời chia sẻ, động viên sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông trước nỗi đau, mất mát và biểu dương tinh thần dũng cảm của các điều dưỡng – những người không quản hiểm nguy, dũng cảm lao vào giằng co với đối tượng để cứu sống cháu bé sơ sinh.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h ngày 23/10, tại tầng 3 tòa nhà 7 tầng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương.

Nghi phạm là Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An) có vợ mới sinh đang điều trị tại khoa Sản. Trong lúc vào thăm vợ con, người này bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công những người xung quanh.

Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 trẻ nhỏ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.