7 người bị thương trong vụ bé sơ sinh bị tấn công ở Nghệ An

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến 7 người bị thương, sáng 24/10, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, nạn nhân bị nặng nhất với 2 vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn đã được cấp cứu kịp thời. Đến nay, tình trạng của điều dưỡng cơ bản ổn định.

Các nạn nhân khác chủ yếu bị các vết thương phần mềm, không nguy hại đến tính mạng.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Ảnh: Thanh Hải).

Hầu hết các vụ việc hành hung nhân viên y tế xảy ra ở các khoa Cấp cứu, Hồi sức, nơi phần lớn tiếp nhận những trường hợp nặng nhất. Theo TS Đức, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ hành hung trong bệnh viện.

Trước hết, công việc của nhân viên y tế mang tính đặc thù, đồng thời cũng hết sức nặng nhọc, áp lực rất lớn. Ước tính một năm, ngành y tế tiếp nhận khoảng 200 triệu lượt khám ngoại trú. Vì thế, tại các bệnh viện lớn có ngày khám đến gần chục nghìn người, áp lực công việc rất lớn.

Bên cạnh đó, đây cũng là lĩnh vực cung cấp dịch vụ vì vậy lực lượng cung cấp dịch vụ phải khéo léo, phải được đào tạo tập huấn để có giải thích phù hợp. Trong khi đó, đặc thù của người bệnh, người nhà người bệnh khi người nhà bị ốm ai cũng lo.

“Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa khi cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ, việc hành hung họ là không thể chấp nhận được. Tôi lấy ví dụ như vụ việc ở Thanh Ba (Phú Thọ), cán bộ y tế dù bị hành hung nhưng vẫn tiếp tục cấp cứu, kết quả là cháu bé đã được cứu sống”, ông Đức khẳng định.

Cũng theo chuyên gia này, các biện pháp bảo vệ an ninh cho nhân viên y tế trong thời gian qua đã phát huy tác dụng. Đây là những giải pháp mang tính đồng bộ.

Trước hết, tại những nơi được coi là điểm nóng như khoa Cấp cứu, cán bộ y tế cũng được đào tạo để điều chỉnh cho phù hợp, không thể vì áp lực mà có hành vi giải thích không phù hợp. Về mặt an ninh, ngay khi có vấn đề, lực lượng bảo vệ có mặt ngay.

Ngành y tế cũng đổi mới về phong cách, thái độ phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, tạo môi trường khám chữa bệnh thân thiện hơn. Khi đó, người bệnh và người nhà cũng giảm bớt những áp lực vô hình.

“Với cơ quan chức năng, chúng tôi cũng đề nghị vào cuộc rất nhanh. Trong tất cả các vụ việc, đặc biệt là vụ ở Nghệ An, công an có mặt ngay lập tức, người vi phạm bị xử lý kịp thời. Điều này cũng mang tính răn đe rất lớn”, ông Đức nhấn mạnh.

Theo ông, với cán bộ y tế, mục đích cao cả nhất là mang lại sức khỏe cho người bệnh. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, nhân viên y tế từ điều dưỡng đến bác sĩ đều có một nguyện vọng duy nhất là làm thế nào người bệnh mau chóng hồi phục.

Ông cũng mong người nhà bệnh nhân, bệnh nhân chia sẻ nếu trong lúc áp lực nhân viên y tế có cử chỉ, lời nói chưa phù hợp. Và dù trong trường hợp nào đi nữa cũng để cán bộ nhân viên y tế có môi trường làm việc an toàn, để tận lực, tận tâm cống hiến cho người bệnh.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h ngày 23/10, tại tầng 3 tòa nhà 7 tầng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương.

Nghi phạm là B.V.V. (29 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An) có vợ mới sinh đang điều trị tại khoa Sản. Trong lúc vào thăm vợ con, người này bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công những người xung quanh.

Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 trẻ nhỏ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.