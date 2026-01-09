TPHCM: Một phụ nữ mắc căn bệnh rất hiếm gặp, chiếm chưa đến 0,1% dân số

Chị Hoa (40 tuổi, tên đã thay đổi) nhập viện trong tình trạng đau ngực và khó thở xuất hiện đột ngột, kéo dài liên tục trong vòng 3 ngày trước đó. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng xảy ra ngay cả khi người bệnh đi lại nhẹ nhàng hoặc thực hiện các hoạt động sinh hoạt tối thiểu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại bệnh viện ở TPHCM chỉ định bệnh nhân siêu âm tim khẩn, qua đó nhanh chóng phát hiện tình trạng vỡ xoang Valsalva vào buồng nhĩ phải, một tổn thương tim mạch nghiêm trọng.

BSCKI Lê Văn Tuyến, chuyên khoa Tim mạch, cho biết xoang Valsalva là một cấu trúc giải phẫu thuộc động mạch chủ, nằm ngay phía trên các lá van động mạch chủ.

Khi xoang này bị vỡ, đặc biệt là vỡ thông vào buồng nhĩ phải, sẽ tạo ra luồng thông lớn từ động mạch chủ sang tim phải.

Luồng thông bất thường này khiến lượng máu áp lực cao từ động mạch chủ đổ liên tục vào tim, gây quá tải thể tích nghiêm trọng, từ đó nhanh chóng dẫn đến suy tim.

“Vỡ xoang Valsalva là một bệnh lý rất hiếm gặp, chỉ chiếm 0,09% dân số và có thể diễn tiến đến tình trạng tăng áp phổi, suy tim. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh sẽ rơi vào suy tim nặng trong thời gian ngắn, đe dọa tính mạng”, bác sĩ Tuyến cho biết.

Người phụ nữ mắc bệnh lý tim mạch hiếm gặp, điều trị tại bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: BV).

Để đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương và lên chiến lược điều trị, người bệnh được phía bệnh viện tiếp tục thực hiện siêu âm tim qua thực quản.

Hình ảnh siêu âm đã giúp bác sĩ xác định vị trí lỗ vỡ của xoang Valsalva, đo được kích thước của lỗ vỡ, cũng như đánh giá khoảng cách từ vị trí vỡ đến lá van động mạch chủ.

Nhờ giải phẫu bệnh phù hợp và kết quả đánh giá chính xác, ê-kíp điều trị đã quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp qua da, một hướng tiếp cận ít xâm lấn hơn mổ hở, nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao.

Thông qua đường động mạch và tĩnh mạch vùng đùi, ê-kíp can thiệp đưa các ống thông chuyên dụng tiếp cận chính xác vị trí lỗ vỡ, rồi triển khai thiết bị đóng kín hoàn toàn luồng thông bất thường từ xoang Valsalva vào buồng nhĩ phải.

Đặc biệt, phương pháp này không làm tổn thương van động mạch chủ, không ảnh hưởng đến hệ thống động mạch vành của bệnh nhân.

Ngay sau can thiệp, người bệnh cải thiện triệu chứng rõ rệt, gần như không còn cảm giác đau ngực và khó thở, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Sau 1 ngày theo dõi, người bệnh ổn định hoàn toàn và được xuất viện.