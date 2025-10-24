Nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ bệnh nhân, trúng 11 nhát dao

Sáng 24/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết toàn bộ các nạn nhân trong vụ tấn công xảy ra sáng 23/10 tại khoa Sơ sinh đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Theo ông Hải, trong số các nạn nhân, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với khoảng 11 vết đâm, trong đó có 4 nhát xuyên sâu vùng cổ và ngực, gây sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu cho nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Ảnh: Hồ Nam).

Chị Trang được đồng nghiệp và lãnh đạo bệnh viện nhanh chóng chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời. Nhờ được mổ cấp cứu trong “thời gian vàng”, sức khỏe chị đã tạm ổn định và đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa.

Theo báo cáo của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa sơ sinh, đã xảy ra vụ người nhà bệnh nhân cầm dao tấn công khiến 7 người bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ là chị L.T.K. (SN 1999) mới sinh đôi ngày 17/10, hai bé gái sinh non đang được điều trị tại Khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Ảnh: Hoàng Yến).

Sáng 23/10, khi bệnh viện làm thủ tục chuyển một trong hai bé sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Vỹ không có mặt.

Đến khoảng 10h03 cùng ngày, đối tượng bất ngờ quay lại phòng bệnh, cầm theo dao gọt hoa quả và tấn công hàng loạt người trong phòng. Thời điểm đó, trong phòng có 28 người, gồm 14 bệnh nhi và người nhà chăm sóc.

Ban đầu, Vỹ định tấn công vợ và con ruột nhưng bất thành, sau đó khống chế một bé sơ sinh khác, bóp cổ và đâm người bà là Phan Thị Tứ, cùng điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện đa khoa Đô Lương, đang học việc tại đây).

Tiếp đó, hắn khống chế thêm một bé sơ sinh khác và đâm người bà là Ngô Thị Thu Thủy vào vùng cổ.

Đối tượng Vỹ được cơ quan công an đưa về trụ sở để làm việc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nghe tiếng la hét, điều dưỡng Trần Thị Hồng lao vào giành lại cháu bé, đưa đến nơi an toàn cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp Phan Thị Oanh.

Trong lúc hỗn loạn, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị truy đuổi vào phòng trực và bị đâm liên tiếp; điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài cũng bị tấn công tại hành lang của khoa.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện và Công an phường Trường Vinh kịp thời có mặt khống chế đối tượng Vỹ, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.