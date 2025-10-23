Nữ nhân viên kể khoảnh khắc giành lại bé sơ sinh từ tay kẻ tấn công

Chiều 23/10, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trần Thị Hồng, nhân viên khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ lại giây phút kinh hoàng khi một đối tượng cầm dao tấn công nhiều người xung quanh vừa xảy ra.

“Lúc đó tôi đang chăm sóc các bé ở buồng bên thì nghe tiếng la hét thất thanh. Chạy sang, tôi thấy một người đàn ông bế cháu sơ sinh, giơ lên cao như muốn ném ra ngoài cửa sổ. Tôi chỉ biết gào lên, van xin anh ta đừng làm hại cháu bé”, chị Hồng kể lại, giọng vẫn còn run run.

Chị Hồng (mang kính) kể về sự việc xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giữa cơn hoảng loạn, bà ngoại cháu bé lao tới giằng lấy cháu, tạo cơ hội cho chị Hồng kịp thời lao vào ôm bé rồi chạy ra ngoài.

“Tôi chỉ kịp ôm cháu bé bỏ chạy, nhưng vừa ra đến hành lang thì bị ngã. Tôi trao cháu cho một đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Hồng bế chạy tiếp, còn mình bò dậy, được đồng nghiệp kéo vào phòng gần đó để trốn”, chị Hồng nhớ lại.

Bên trong phòng bệnh, hành lang, tiếng la hét, tiếng chân người bỏ chạy và tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Một số nhân viên y tế khác không kịp thoát thân đã bị đối tượng tấn công, khiến nhiều người bị thương nặng.

Chị Hồng chia sẻ câu chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Ha Na).

Chị Trần Thị Hải Yến, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết đối tượng là người nhà một bệnh nhân, có vợ sinh non đang điều trị tại khoa.

“Tôi đang lấy ven cho một bé khác phía ngoài thì thấy người đàn ông này bế cháu sơ sinh giơ lên cao. Tôi lập tức gọi bảo vệ đến ứng cứu. Mọi chuyện xảy ra trong vài chục giây, ai cũng hoảng loạn, không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt”, chị Yến kể.

Sau khi đối tượng được lực lượng chức năng khống chế, các y, bác sĩ lập tức đưa những người bị thương đi cấp cứu. Còn chị Hồng khi nhìn thấy cháu bé được an toàn, chỉ biết ôm chặt đồng nghiệp khóc và nhẹ nhõm vì sự sống mong manh kia đã được giữ lại.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu cho các nạn nhân (Ảnh: Hồ Nam).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h ngày 23/10, tại tầng 3 tòa nhà 7 tầng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ tấn công khiến nhiều người bị thương.

Theo ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nghi phạm là B.V.V. (29 tuổi, quê Bắc Ninh, sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An) có vợ mới sinh đang điều trị tại khoa sản. Trong lúc vào thăm vợ con, người này bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công những người xung quanh.

Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 trẻ nhỏ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đối tượng B.V.V. bị lực lượng bảo vệ và Công an phường Trường Vinh khống chế, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cùng các lãnh đạo sở đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân; thăm hỏi, động viên y bác sĩ, ổn định tình hình, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết trật tự tại khu điều trị đã được vãn hồi, hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường.