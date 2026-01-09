Mới đây, chị N.N.H. (43 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, tê tay chân.

Trước đó, thấy nấm mọc sau mưa trong vườn nhà có hình dáng giống nấm rơm, người phụ nữ hái để chế biến làm bữa ăn cho gia đình. Khoảng 4 giờ sau khi ăn, cơ thể người phụ nữ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Loại nấm được người phụ nữ hái vào chế biến thức ăn vì nghĩ là "nấm rơm" (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nghi ngờ người phụ nữ bị ngộ độc thực phẩm, gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán người bệnh ngộ độc do ăn nấm, kèm theo nguy cơ rối loạn điện giải.

Để đảm bảo an toàn, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) theo dõi sát. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các triệu chứng thuyên giảm rõ rệt. Sau 7 ngày, người phụ nữ đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo BSCKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU, trường hợp trên may mắn được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời. Bởi ngộ độc nấm diễn tiến rất khó lường, mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại nấm, lượng ăn vào và đặc biệt là thời gian người bệnh được can thiệp y tế.

Việc đến viện sớm góp phần giúp các bác sĩ xử trí hiệu quả, hạn chế tối đa biến chứng nặng.

Người phụ nữ được điều trị tích cực tại bệnh viện (Ảnh: BV).

Bác sĩ Nguyễn Tấn Phát cho biết thêm, đa số các ca ngộ độc nấm đều xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa nấm ăn được và nấm độc. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, có thể xuất hiện sớm sau khi ăn. Một số loại nấm độc lại gây triệu chứng muộn, khiến người ăn dễ chủ quan.

Đáng lo ngại nhất là các loại nấm thuộc chi Amanita. Đặc biệt, Amanita phalloides (còn được gọi là "nấm tử thần") chứa độc tố amatoxin, có khả năng gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Sau giai đoạn rối loạn tiêu hóa ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy tạm ổn trong vài ngày, nhưng bệnh có thể diễn tiến nặng với suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không hái và sử dụng nấm mọc hoang khi không chắc chắn nguồn gốc, dù hình dáng có vẻ quen thuộc. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn nấm, cần đến cơ sở y tế ngay và tuyệt đối không tự xử trí tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự hết.