Vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện: Nghi phạm vào thăm vợ mới sinh

Chiều 23/10, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, thông tin ban đầu về vụ tấn công khiến nhiều người bị thương xảy ra tại khu vực tầng 3, tòa nhà 7 tầng của bệnh viện vào khoảng 10h cùng ngày.

Theo ông Hải, nghi phạm có vợ mới sinh đang điều trị tại khoa sản của bệnh viện. Sáng cùng ngày, người này vào thăm vợ con rồi bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công những người ở gần.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An họp bàn thông báo vụ việc xảy ra sáng 23/10 (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Vừa đến giường bệnh, đối tượng bất ngờ hành hung một cháu bé nằm cạnh. Người bà lao tới ôm cháu liền bị hắn đâm. Thấy vậy, các nhân viên y tế chạy tới can ngăn cũng bị tấn công. Có lúc hắn định ôm cháu bé ném xuống đất nhưng được nhân viên bệnh viện kịp thời khống chế”, ông Hải nói.

Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 1 thực tập viên, 2 điều dưỡng, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 trẻ nhỏ. Một nạn nhân bị thương nặng với 4 vết dao, trong đó có vết chí mạng.

Ngay sau khi gây án, đối tượng bị lực lượng bảo vệ và Công an phường Trường Vinh khống chế, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hai trẻ nhỏ đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, 5 người còn lại được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và theo dõi.

Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết thêm, ngay sau sự việc, bệnh viện đã họp khẩn, huy động các kíp trực cấp cứu, phối hợp với lực lượng công an ổn định tình hình. Đến chiều cùng ngày, trật tự trong khu điều trị đã được vãn hồi, hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường.

Đối tượng V. được cơ quan công an đưa về trụ sở để làm việc (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc. Toàn bộ nạn nhân đã được chăm sóc, điều trị tích cực. Bệnh viện đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân, rà soát lại quy trình đảm bảo an ninh trong khu điều trị”, ông Hải nói.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi phạm là B.V.V. (29 tuổi), quê tỉnh Bắc Ninh, hiện sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An.

Đối tượng V. đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, đưa về trụ sở để làm rõ nguyên nhân, động cơ vụ việc.