Thủ đoạn moi tiền của kẻ mang danh “hiệp sĩ” giải cứu người ở Campuchia

Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (người được biết đến là "hiệp sĩ đường phố"), Công an TPHCM xác định Hải cùng nhóm đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa giải cứu người Việt Nam bị giữ tại Campuchia để nâng khống mức tiền chuộc, tổ chức nhập cảnh trái phép.

Với tâm lý lo lắng vì người thân bị nhốt tại các ổ lừa đảo ở nước ngoài, nhiều gia đình đã tìm đến, trao tiền cho kẻ cưỡng đoạt tài sản mang danh “hiệp sĩ” giải cứu người.

Không có tiền, không cứu

Theo cảnh sát, Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người”. Thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, Hải thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc giải cứu miễn phí, không nhận tiền.

Thực tế, khi người thân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu họ phải chuyển tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì ông ta từ chối.

Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu “giải cứu" tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Công an xác định đây là thủ đoạn quảng bá nhằm tìm “khách hàng” cho hành vi phạm tội.

Sau khi xác định được người cần “giải cứu” đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại nước này để đưa người ra khỏi khu giam giữ.

Sau đó, Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Các đối tượng khai nhận, tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối phía Campuchia. Phần còn lại, Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tiền từ gia đình bị hại, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Công an TPHCM xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Nâng khống gấp đôi giá tiền giải cứu

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm một đối tượng hoạt động phi pháp, núp dưới danh nghĩa “hiệp sĩ” chuyên cứu người là Huỳnh Cao Cường.

Huỳnh Cao Cường đã lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp những nạn nhân bị lừa sang Campuchia. Thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”, đối tượng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các ổ lừa đảo ở Campuchia.

Thực chất, các cuộc giải cứu của Cường không xuất phát từ tinh thần “nghĩa hiệp” mà là một kế hoạch kinh doanh trên thân phận đồng bào gặp nạn. Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu họ cung cấp định vị, hình ảnh và CCCD của nạn nhân. Sau khi có thông tin, Cường móc nối với các đối tượng tại Campuchia để thực hiện chuộc người.

Theo tài liệu điều tra, nếu các đối tượng phía Campuchia ra giá chuộc 185-240 triệu đồng, Cường sẽ thông báo cho gia đình nạn nhân mức giá 280-400 triệu đồng, nhằm đút túi cá nhân số tiền chênh lệch.

Đối tượng Huỳnh Cao Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường chỉ đạo các đàn em thuê ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) để đón người rồi đi theo các đường tiểu ngạch.

Sau khi vượt biên thành công, các nạn nhân được đưa về "đại bản doanh" của Cường tại quán ăn Cường 79 (TPHCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi thân nhân đã trả đủ tiền.

Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt, anh ta đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ giải cứu với thủ đoạn tương tự, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan. Trong đó, công an xác định các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng “giải cứu” để cưỡng đoạt tài sản, cũng như các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.