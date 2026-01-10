Truy bắt nam thanh niên cướp tiệm vàng

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh (SN 2000, trú xã Thăng Phú, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Khoảng 13h25 ngày 8/1, công an tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng vàng V.T. thuộc chợ Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo trình báo, một nam thanh niên giả vờ hỏi mua vàng, lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở để cướp đi một nhẫn tròn 1,65 chỉ và một lắc tay 1,41 chỉ vàng tây, tổng trị giá 29,7 triệu đồng. Gây án xong, người này nhanh chóng tẩu thoát.

Nhiều trinh sát của Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, lực lượng công an đã xác định Nguyễn Văn Vinh là đối tượng gây án và triệu tập về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vinh khai do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã sử dụng xe máy do vợ đứng tên, tháo biển số thật và gắn biển số giả 43B1-018.94 nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau khi gây án, Vinh đã thay đổi trang phục, tháo biển số giả và mang toàn bộ số vàng cướp giật được về xã Thăng Bình (Đà Nẵng) bán cho một tiệm vàng khác với giá 25 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm một xe máy, biển số xe giả, một hóa đơn mua bán vàng và số tiền 25 triệu đồng.