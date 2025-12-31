Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án Rửa tiền và Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Dương Thế Long (SN 1972, trú thành phố Hà Nội) tham gia nhóm tìm người cho thuê/bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng lừa đảo ở Campuchia.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Cùng tham gia với Long có Tạ Thị Lan Anh (SN 1973), Bùi Thị Thương (SN 1984), Hà Thị Lan (SN 1986), cùng trú tại Hà Nội và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú tỉnh Hưng Yên).

Theo thỏa thuận, nếu cho thuê tài khoản ngân hàng chính chủ sẽ được trả 400.000 đồng/tháng, giới thiệu người cho thuê hoặc bán tài khoản được trả tiền công 200.000 đồng/trường hợp.

Bùi Thị Thương sau đó bán tài khoản ngân hàng của mình và tài khoản của nhiều người khác cho Đào Văn Khánh (SN 2001, trú tỉnh Sơn La).

Khánh bán tài khoản đã mua cho Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên). Kiên bán các tài khoản này cho một người có Facebook “Long Vũ” (theo giới thiệu đang làm việc tại Campuchia).

Sau thời gian “hợp tác” trong việc mua bán tài khoản ngân hàng, Long Vũ rủ Kiên tham gia rửa tiền.

Long gửi cho Kiên điện thoại di động có đăng nhập sẵn tài khoản ngân hàng, các video quay khuôn mặt thật của chủ tài khoản lúc bán tài khoản và ứng dụng “giả lập Camera ảo” để phát video giả mạo nhằm vượt qua bước xác minh sinh trắc học của ngân hàng.

Bị cáo Vũ Trung Kiên (áo xanh) lĩnh 5 năm tù cho cả 2 tội danh (Ảnh: Vĩnh Khang).

Long Vũ sẽ thực hiện các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nạn nhân thông qua việc đánh sập các App (ứng dụng) giả mạo. Nhiệm vụ của Kiên là đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng có sẵn trong điện thoại Long Vũ gửi để chuyển số tiền đó sang các tài khoản được chỉ định.

Kiên tiếp tục dùng tiền được chuyển mua đồng USDT (một loại tiền điện tử) trên sàn giao dịch tiền mã hóa và chuyển 98,5% số USDT này cho “Long Vũ”, giữ lại 1,5%.

Kiên rủ Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú tỉnh Ninh Bình tham gia “rửa tiền”.

Bằng phương thức này, Kiên và đồng bọn đã thực hiện hành vi rửa tiền cho nhiều vụ lừa đảo của Long Vũ.

Cơ quan chức năng chứng minh, nhóm của Kiên đã thực hiện hành vi rửa tiền đối với 450 triệu đồng trong tổng số 700 triệu đồng Long Vũ chiếm đoạt của một phụ nữ 72 tuổi ở Nghệ An. Nhóm của Kiên chia nhau 1,5% tổng số tiền đã "rửa".

Xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Trung Kiên 5 năm tù về tội Rửa tiền và Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã, Hoàng Xuân Trường bị tuyên phạt mỗi người 36 tháng tù về tội Rửa tiền.

Đối với tội Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Thế Long 12 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.