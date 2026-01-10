3 chiếc vali bị bỏ ở sân bay và đường dây buôn lậu hơn 90.000 con tôm hùm

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin việc đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án “1225T”, làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 10/2025, khi Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 3 vali không người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu, có dấu hiệu nghi vấn.

Qua phối hợp kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong các vali chứa 151 bao nilon được bơm phồng, tổng cộng 90.350 cá thể nghi là giống tôm hùm xanh.

Hồ Thị Thùy Dương, chủ hàng, tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 19/10/2025, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã chuyển nguồn tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng để thụ lý.

Đến ngày 18/11/2025, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng kết luận 90.350 cá thể giống tôm hùm xanh có tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Ngày 25/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò khép kín, không quen biết trực tiếp.

Đến ngày 7/1, ban chuyên án đã xác định được các đối tượng chủ chốt, gồm: Bùi Văn Toàn (44 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) trực tiếp vận chuyển giống tôm hùm xanh từ Singapore về Việt Nam; Khuất Duy Tiến (46 tuổi, trú Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu chủ hàng; Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, trú TPHCM) làm trung gian môi giới mua bán; Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) là chủ hàng.

Trong hai ngày 8-9/1, ban chuyên án đồng loạt triển khai 4 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng liên quan tại Nghệ An, TPHCM, Hà Nội và Khánh Hòa. Các đối tượng sau đó đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.