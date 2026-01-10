Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Chiều 10/1, theo nguồn tin của phóng viên, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ và nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Ông Toàn bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

3 người liên quan bị bắt gồm: Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng.

Các cá nhân này liên quan việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1.274kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Số thịt được vận chuyển từ vùng có dịch đến các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn để tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu thịt trên xe và mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của công ty, Công an TP Hải Phòng đã niêm phong 4 kho lạnh, chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Toàn bộ số thịt nhiễm bệnh sau đó bị tiêu hủy theo quy định.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can liên quan đã bị khởi tố.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.