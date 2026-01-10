Công an Đồng Nai chốt chặn trên quốc lộ 14, bắt 2 kẻ trộm ở TPHCM

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 2 kẻ trộm cắp điện thoại cùng tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 8/1, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), nhận được tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, về việc có 2 người vừa thực hiện hành vi trộm cắp 2 điện thoại di động ở TPHCM, đang di chuyển theo hướng quốc lộ 14 về xã Bù Đăng.

Công an xã Bù Đăng khẩn trương triển khai lực lượng, chia thành hai tổ công tác tổ chức chốt chặn, kiểm soát tại các điểm trọng yếu trên tuyến quốc lộ 14.

Công an xã Bù Đăng lấy lời khai một trong 2 kẻ trộm (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an xã Bù Đăng xác định 2 đối tượng nghi vấn đang ngồi trên xe khách di chuyển theo hướng từ phường Bình Phước về xã Bù Đăng, có đặc điểm trùng khớp với 2 người thực hiện hành vi trộm cắp tại TPHCM.

Tổ công tác đã tiếp cận và kiểm tra, nhưng hai người này không chấp hành, chống trả quyết liệt. Tổ công tác đã áp sát, khống chế, phối hợp bắt giữ thành công và đưa cả hai về trụ sở công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai không khai nhận đúng họ tên, năm sinh, mà sử dụng thông tin giả. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cả hai thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp 2 điện thoại di động tại phường Tam Bình, TPHCM, vào rạng sáng 25/12/2025.