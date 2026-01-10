"Chỉ vài giây, một thông tin giả có thể phát tán tới hàng triệu người"

Tại Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin số lần thứ nhất diễn ra chiều 10/1, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an), cho biết môi trường số đang mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, song cũng tiềm ẩn vô vàn rủi ro nếu người dùng thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ.

Theo Đại tá Quân, chỉ trong vài giây, một thông tin giả, một đường link độc hại hay một ứng dụng giả mạo có thể được phát tán tới hàng triệu người. Khi đó, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất tiền, lộ thông tin cá nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và niềm tin của người dân đối với môi trường số.

“Chỉ một cú nhấp chuột, người dân có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo nếu không đủ tỉnh táo và kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng”, Đại tá Quân nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh: Nam Hiếu).

Lãnh đạo Cục A05 cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, niềm tin số giữ vai trò then chốt. Nếu không xây dựng được niềm tin, xã hội số, kinh tế số và công dân số, sẽ rất khó phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy thời gian qua, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản, từ giả danh cơ quan công an, tòa án, ngân hàng cho đến lợi dụng thương mại điện tử, đầu tư tài chính, tiền ảo hay trí tuệ nhân tạo (AI) để dẫn dụ nạn nhân.

Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin số lần thứ nhất được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một trong những mục tiêu trọng tâm được đặt ra là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng nhằm phòng, chống tin giả, thông tin xấu độc và các hành vi lừa đảo trên môi trường mạng.

Theo Ban tổ chức, Liên minh Niềm tin số sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và người ít tiếp cận công nghệ. Việc trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, kỹ năng kiểm tra, xác thực nguồn tin được coi là “lá chắn” quan trọng giúp người dùng tự bảo vệ mình.

Đáng chú ý, Liên minh dự kiến xây dựng mô hình “đại sứ AI” nhằm hỗ trợ người dân nhận diện tin giả, cảnh báo sớm các hình thức lừa đảo mới. Song song với đó là việc hình thành mạng lưới kiểm chứng tin giả trên phạm vi toàn quốc, góp phần hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Các chuyên gia nhận định, cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dùng Internet cần chủ động nâng cao cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện, không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã xác thực khi chưa kiểm chứng rõ ràng.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy được xem là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số quốc gia diễn ra hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, sự tỉnh táo của mỗi cá nhân vẫn là “hàng rào” đầu tiên, giúp ngăn chặn nguy cơ trở thành nạn nhân chỉ vì một cú nhấp chuột bất cẩn.