Hơn 40 đối tượng hoạt động mại dâm tại 2 khách sạn nổi tiếng ở Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt kiểm tra 2 ổ mại dâm quy mô lớn tại cơ sở spa và massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi. Hàng chục đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ để điều tra.

Tại cơ sở spa và massage Hoa Sứ (đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 1 triệu đồng. Kiểm tra các phòng khác, cảnh sát phát hiện nhiều nhân viên nữ đang chờ khách.

Đối tượng Ngô Thị Dúp, cơ sở massage Hoa Sứ khách sạn Mường Thanh, tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một sổ theo dõi việc mua bán dâm, 2 bao cao su đã qua sử dụng, 200 bao cao su chưa sử dụng, 290.000 won Hàn Quốc, hơn 27 triệu đồng tiền Việt Nam, 5 tập vé xông hơi massage, 4 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Các đối tượng (từ trái qua) Trần Lâm Huy, Nguyễn Hữu Huy, Trương Thị Thuỳ Dung làm việc tại cơ sở massage tại khách sạn Samdi (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa và massage khách sạn Samdi (đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê), cảnh sát phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm. Đáng chú ý, các "gói dịch vụ" mại dâm được công khai tại quầy lễ tân với giá 1,8-4,8 triệu đồng/lần.

Khám xét khu vực lễ tân, cảnh sát tạm giữ một sổ theo dõi việc mua bán dâm, một bộ máy tính để bàn, một máy quẹt thẻ, một điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Theo ước tính ban đầu, các đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động chứa mại dâm này.

Hơn 40 đối tượng được đưa về trụ sở công an làm việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về tội Chứa mại dâm.

Cơ quan công an cũng đang tích cực truy xét đối tượng Lê Long Việt, người trực tiếp quản lý hoạt động spa và massage tại khách sạn Samdi, tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra.