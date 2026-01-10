Cháu dâu sát hại bác gái rồi cướp vàng

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim (SN 1984, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản.

Ba hôm trước, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Thọ Long. Nạn nhân là bà L.T.P. (SN 1957, trú tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long).

Đinh Thị Kim (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bà P. bị điếc, sống một mình (con cái đều đi làm ăn xa) và không có mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây.

Sau một ngày điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đinh Thị Kim (cháu dâu của bà P.) là nghi phạm gây ra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Kim khai nhận sáng 7/1, khi đến nhà bà P. chơi nhưng giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Người phụ nữ này bị bà P. chửi bới và dùng gậy gỗ đánh.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Sau đó, Kim đẩy bà P. ngã trong buồng ngủ rồi dùng gậy và ghế gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Thấy bà P. tử vong, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán lấy 2,5 triệu đồng.