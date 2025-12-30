Bộ Công an giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 30/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an TP Cần Thơ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan giải cứu thành công 2 thiếu nữ bị lừa bán sang Campuchia.

Các đơn vị phối hợp giải cứu thành công 2 thiếu nữ bị lừa bán sang Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Cục Cảnh sát hình sự thành lập tổ công tác do Phó Trưởng Phòng Trọng án làm tổ trưởng. Tổ công tác trực tiếp phối hợp với Công an TP Cần Thơ, làm việc với gia đình hai nạn nhân N.T.T.Tr. và V.T.M.Th. (cùng SN 2011, trú xã Thạnh Quới).

Lực lượng chức năng xác định 2 thiếu nữ đang bị giam giữ tại tòa nhà B5, Công ty ETH, thuộc tỉnh Kandal, Campuchia. Cục Cảnh sát hình sự đã trao đổi với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để phối hợp cùng các đơn vị của nước bạn tổ chức giải cứu.

Ngày 20/11, các lực lượng trong nước đã phối hợp với Công an tỉnh Kandal giải cứu thành công hai nạn nhân. Đến ngày 2/12, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận 2 thiếu nữ tại khu vực biên giới, bàn giao cho gia đình theo quy định.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 6, Th. làm việc tại một quán karaoke ở TP Cần Thơ và quen biết Hà Thị Trúc Linh (SN 2002, ngụ Kiên Giang). Đầu tháng 11, Linh dụ dỗ Th. sang khu vực gần cửa khẩu Long Bình với lời hứa giới thiệu việc làm có mức lương 20-30 triệu đồng/tháng.

Hai thiếu nữ được đưa về Việt Nam an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Th. đồng ý và rủ thêm người bạn gần nhà là Tr.. Khoảng một tuần sau, 2 nạn nhân làm theo hướng dẫn của Linh, bắt taxi từ quán cà phê ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ, đến khu vực gần quán cà phê ở phường Núi Sam, tỉnh An Giang.

Sau đó, các nạn nhân được một nam giới bịt kín mặt đưa qua Campuchia bằng thuyền, sau đó chở bằng xe máy đến gặp Linh tại Công ty ETH.

Tại nước bạn, 2 thiếu nữ bị ép học công việc lừa đảo. Khi các nạn nhân đòi về nước, đối tượng yêu cầu nộp tiền chuộc với giá 36 triệu đồng/người, buộc Th. tìm cách liên lạc gia đình cầu cứu.

Cục Cảnh sát hình sự giao Phòng Trọng án tiếp tục phối hợp với Công an TP Cần Thơ xác minh, làm rõ sự việc trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.