Thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM: Người mẹ 2 lần cố mở cốp xe

Liên quan đến vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô ở xã Đông Thạnh, TPHCM, cảnh sát đã bàn giao thi thể chị N.H.L. (27 tuổi) cho gia đình lo hậu sự. Phía gia đình đã tiếp nhận thi thể thân nhân, tiến hành hỏa tán và đưa tro cốt gửi vào chùa.

Hai lần mở cốp xe bất thành

Sáng 2/11, phóng viên Dân trí đến nhà của chị L., cách hiện trường phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM khoảng 300m, chia buồn với gia đình trước sự mất mát người thân. Phụ huynh chị L. cho biết, gia đình chuyển về xã Đông Thạnh thuê nhà sinh sống được khoảng một năm.

L. là con út trong gia đình có 3 người con. L. ngoan hiền, học giỏi và từng làm nhân viên ngân hàng. Cô gái từ nhỏ có cơ địa yếu, bị cường giáp, hay bị tụt canxi và phải thường xuyên dùng thuốc.

Vài năm trước, L. nghỉ làm ngân hàng, ở nhà phụ mẹ làm kim chi. Gần đây, cô dự tính mua bán đồ qua mạng, nhưng chưa kịp thực hiện được thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Biến cố được gia đình cho biết xảy ra vào đêm 28/10. Khi đó, L. ở trên gác và được mẹ gọi xuống ăn tối. Sau khi ăn cơm xong, cô gái bất ngờ bỏ chạy ra khỏi nhà. Người nhà hốt hoảng chạy theo, nhưng đến ngã tư thì mất dấu cô gái. Người thân dùng đèn pin, chia nhau tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có kết quả.

“Gia đình có linh tính và tìm kiếm khu vực quanh chiếc ô tô. Chồng tôi rọi đèn pin kiếm dưới gầm xe, rọi vào bên trong tìm, nhưng không thấy động tĩnh. Một lúc sau, tôi tiếp tục tìm đến chỗ chiếc ô tô, dùng tay giật cốp 2 lần, nhưng không được. Tôi đập tay vào cửa kính, nhưng không thấy ai phản ứng”, người mẹ chia sẻ và cho rằng thời điểm đó có lẽ con gái đang trốn, sợ gia đình tìm thấy.

Đau lòng nhận dạng con gái

Sau khi tìm cả đêm không thấy con gái, gia đình lo lắng đã trình báo cơ quan công an. Đồng thời, mấy ngày chị L. mất tích, người thân đi kiếm khắp nơi, xin trích xuất dữ liệu từ camera của người dân, cũng như đăng tải thông tin lên mạng, với hy vọng sớm đưa con gái về nhà.

Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra với gia đình này. Sáng 1/11, cha chị L. tiếp tục đi in hình con gái để nhờ chính quyền địa phương, người dân hỗ trợ tìm kiếm. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, ông chạy về gần đến nhà thì thấy rất đông người.

“Lúc đó tôi tá hỏa, trong đầu nghĩ đến chuyện chẳng lành. Tôi hỏi mọi người xung quanh, họ nói bên trong xe có thi thể cô gái mặc đồ đỏ. Tôi bàng hoàng vì giống đồ con gái tôi mặc khi rời nhà. Đến khi được cảnh sát cho nhận diện, tôi ngã ngửa khi thấy đó là con gái mình”, người cha ngậm ngùi chia sẻ.

Sự việc gây rúng động, nhiều người dân tập trung theo dõi (Ảnh: Lê Trai).

Người cha cho biết thêm, thời gian qua, sức khỏe, tinh thần của con gái bình thường. Nhưng vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, ông thấy con gái đôi lúc cười, có khi lại chảy nước mắt. Gia đình không ngờ chuyện đau lòng lại xảy ra với con gái.

Mẹ của chị L. cho biết, vài hôm trước khi con gái mất tích, bà thấy con gái buồn, bà có hỏi thăm, nhưng con gái nói thấy khó chịu giống như bị cảm và nhờ mẹ mua thuốc uống. Sau đó, người mẹ hỏi han thì cô gái bảo đã khỏe.

“Tôi với con gái hay gần gũi, quấn quýt nhau. Khoảng một tuần trước, L. tự nhiên chảy nước mắt, ôm cánh tay tôi và nói mẹ ơi, con thương mẹ quá”, người mẹ tâm sự.