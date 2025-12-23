Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Bà bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi
  3. Hoa hậu Thùy Tiên hầu tòa

Kiểm tra xe tải bên đường, công an phát hiện lô hàng lậu gần 2 tỷ đồng

Tiến Thành
Tiến Thành

(Dân trí) - Thấy xe tải tải dừng đỗ bên quốc lộ 9 có dấu hiệu nghi vấn, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra và phát hiện lượng lớn thuốc lá lậu, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang làm rõ vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại có giá trị lớn.

Trước đó, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện xe tải biển số 29G-009.xx, dừng đỗ bên quốc lộ 9, đoạn qua xã Hiếu Giang (Quảng Trị), có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Kiểm tra xe tải bên đường, công an phát hiện lô hàng lậu gần 2 tỷ đồng - 1

Xe tải chở thuốc lá lậu bị tạm giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Chiếc xe do H.V.B. (SN 1991, trú tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đi cùng có L.Đ.D. (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Thấy lực lượng chức năng, đối tượng D. vội bỏ trốn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 69.500 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, ESSE do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng giá trị hàng hóa gần 2 tỷ đồng.

Kiểm tra xe tải bên đường, công an phát hiện lô hàng lậu gần 2 tỷ đồng - 2

Số thuốc lá lậu bị phát hiện (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Sau thời gian bỏ trốn, đối tượng D. đã đến Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú và khai nhận đã cùng tài xế vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào tỉnh Khánh Hòa để giao cho một người khác.

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ.