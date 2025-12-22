Vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế: Khởi tố 5 bị can

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 5 bị can có liên quan đến vụ tai nạn điện giật khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế xảy ra ngày 7/12 tại phường Tây Nha Trang.

Các đối tượng Hoàng Thu Hồng (68 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình (44 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ (35 tuổi), chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, Điện lực Khánh Hòa, cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố các bị can (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Ông Phan Ngọc Thành (54 tuổi) và Nguyễn Như Khôi (46 tuổi), công nhân Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, Điện lực Khánh Hòa, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động.

Cơ quan chức năng đã bắt 4/5 bị can tạm giam để phục vụ điều tra, riêng bà Hoàng Thu Hồng được tại ngoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra do một số cá nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội Quản lý điện Vĩnh Hải không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, an toàn vận hành công trình điện lực trong quá trình tổ chức thi công và vận hành lưới điện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Người thân thắp nhang viếng anh V. (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó vào gần 19h20 ngày 17/12, anh N.X.V. (34 tuổi) là thợ điện tự do được Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang thuê để tham gia di dời lưới điện trung thế, bị điện giật trên trụ khiến anh tử vong tại chỗ.

Sau khi anh V. mất, không có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm nên người thân của nạn nhân kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.