Một phụ nữ bị tấn công giữa đường phố ở Đà Nẵng

Chiều 23/12, lãnh đạo UBND phường An Khê, Đà Nẵng xác nhận đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ một vụ hành hung xảy ra trên tuyến đường song song với đường Trường Chinh và đường sắt.

Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh của người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện trường người đàn ông tấn công phụ nữ (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Theo hình ảnh từ camera, khoảng 8h52 cùng ngày, sau cuộc cãi vã, người đàn ông đã bất ngờ dùng vật nhọn giống dao tấn công liên tiếp một người phụ nữ. Nạn nhân bị tấn công bất ngờ, liên tục kêu cứu rồi ngã gục.

Chỉ đến khi người đi đường phát hiện và tri hô, đối tượng mới bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường An Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và xác định các cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý.