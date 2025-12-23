Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô lật nghiêng tại Ngã Tư Sở

Ngày 23/12, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Doãn Việt Cường (43 tuổi, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cường là tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn, khiến chiếc xe bị lật tại Ngã Tư Sở 5 ngày trước.

Doãn Việt Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 12h hôm 17/12, Doãn Việt Cường điều khiển ô tô lưu thông theo hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đối diện số 34 đường Láng (thuộc phường Đống Đa), xe do Cường điều khiển đã va chạm với hai ô tô khác, khiến phương tiện bị lật.

Sau vụ va chạm, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo. Qua test nhanh, Doãn Việt Cường cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Cường khai nhận đã sử dụng ma túy vào trưa cùng ngày. Theo hồ sơ quản lý, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa chấp hành xong biện pháp cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương vào đầu tháng 7.