Truy tố Shark Thủy

Ngày 23/12, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong đó, VKS truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, 26 bị can khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiền (Ảnh: Bộ Công an).

Bị can Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống số lượng cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Thủy móc nối với Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban quan hệ cổ đông, chỉ đạo 23 quản lý và nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Cáo trạng cũng nêu rõ Nguyễn Ngọc Thủy trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý và sử dụng số tiền này sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại, với tổng số tiền hơn 7.670 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đánh giá trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức trong việc nâng khống vốn, tổ chức huy động tiền và quản lý, sử dụng trái phép tiền của các nhà đầu tư.